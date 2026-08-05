فرمانده مرزبانی فراجا گفت: امنیت پایدار مردمی در تمام مرزهای کشور به ویژه کردستان برقرار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا صبح امروز در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولیفقیه در استان کردستان، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، از حمایتها و پشتیبانیهای نماینده ولیفقیه از مرزبانان استان قدردانی و اظهار کرد: نگاه مجموعه مرزبانی نیز بر همین اساس است که مرزها نیازمند توجه ویژه هستند، چرا که هرگونه ناامنی میتواند از مرزها نفوذ کند و ریشه بسیاری از تهدیدها در مرز و آن سوی مرزها شکل میگیرد.
وی افزود: توجه به مرزها یک اولویت اساسی است، اما گاهی به دلیل محدودیتهای اعتباری و منابع، اجرای برخی برنامهها با دشواری همراه میشود و برای تحقق اهداف مورد نظر، نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاهها هستیم.
فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به اهتمام فرماندهی انتظامی کشور نسبت به تقویت مرزها تصریح کرد: سردار رادان، فرمانده فراجا توجه ویژهای به موضوع مرز، تجهیز امکانات و تأمین تجهیزات مورد نیاز دارد و این موضوع را با جدیت دنبال میکند تا هیچ خللی در امنیت مرزهای کشور ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر اقدامات مهمی برای ارتقای توان عملیاتی مرزبانی انجام شده است گفت: در این مدت خودروهای تاکتیکی، تجهیزات اپتیکی و امکانات مورد نیاز به مناطق مرزی افزوده شده و مرزبانان در شرایط مختلف از آمادگی و توان تجهیزاتی مناسبی برخوردار هستند.
جاویدان ادامه داد: امروز مرزهای کشور به رادار، برجکهای مراقبتی و تجهیزات کامل و بهروز مجهز شدهاند و این موضوع نقش مهمی در افزایش اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانی داشته است.
فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به ویژگیهای مدیریتی فرمانده فراجا اظهار کرد: سردار رادان فردی نوگرا، خلاق، جسور و ریسکپذیر است و برای ارتقای توان نیروهای تحت امر خود از هیچ تلاشی دریغ نمیکند.
وی با تأکید بر آمادگی کامل مرزبانان در مقابله با تهدیدات احتمالی هشدار داد: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تحرک و اقدام تهدیدآمیز در مناطق مرزی، با اقتدار و قاطعیت پاسخ خواهند داد.
جاویدان با اشاره به حملات دشمن در جریان جنگ تحمیلی رمضان به برخی پاسگاهها و برجکهای مرزی عنوان کرد: دشمن با هدف ایجاد اختلال در امنیت کشور به مراکز مرزی حمله کرد، اما به لطف خداوند و هوشیاری نیروهای مسلح، در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند.
وی افزود: مرزبانان در کنار سایر نیروهای مسلح توانستند امنیت و آرامش را در کشور حفظ کنند و اجازه ندادند توطئههای دشمنان به نتیجه برسد.
فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه همراهی مردم پشتوانه مهم امنیت کشور است، خاطرنشان کرد: اراده و حضور مردم در کنار نیروهای مسلح سبب شده استکبار جهانی نتواند به اهداف خود دست پیدا کند و در برابر ملت ایران ناکام بماند.
وی تأکید کرد: در سراسر نوار مرزی کشور، امنیت کامل برقرار است و امروز شاهد امنیتی پایدار در مرزها هستیم.
جاویدان ابراز داشت: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد که این رسالت مهم را بر عهده گرفته و برای حفظ امنیت کشور و آرامش مردم، از هیچ تلاش و مجاهدتی دریغ نخواهد کرد.