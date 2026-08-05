مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از شناسایی و تشکیل پرونده برای ۳۵ واحد متخلف به دلیل ارتکاب تخلفاتی در حوزه نان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - هادی‌زاده مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: بازرسان واحد تنظیم بازار این مدیریت در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، با اجرای طرح‌های نظارتی هدفمند، عملکرد نانوایی‌های این شهرستان را مورد ارزیابی دقیق قرار دادند.

او افزود:در این طرح که با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی و اطمینان از توزیع عادلانه سهمیه‌های آرد صورت می‌گیرد، ۲۷۴ واحد نانوایی از ابتدای امسال تاکنون در مناطق مختلف شهرستان آمل زیر ذره‌بین کارشناسان جهاد کشاورزی قرار گرفتند.

هادی‌زاده گفت:برآیند این پایش‌های تخصصی منجر به شناسایی و تشکیل پرونده برای ۳۵ واحد متخلف به دلیل ارتکاب تخلفاتی در حوزه نان شد.

او افزود:پرونده‌های تشکیل شده برای واحد‌های مذکور به مراجع قانونی ارسال گردید و در نهایت، متخلفان این حوزه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

برچسب ها: نانوایی های مازندران ، سهمیه آرد
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
در تمامی شهرهای ایران باید برنانوایی ها نظارت کنن کم فروشی ونان بیکیفت وبعضی ها باگ ان فروشی خون مردم تو شبشه میکنن
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