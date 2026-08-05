باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجبار موسوی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران از تکمیل ساختار مدیریتی و آغاز اقدامات اجرایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر خبر داد و آن را نقطه عطفی در شکوفایی اقتصاد دریامحور کشور دانست.

موسوی با تأکید بر اینکه این پروژه یکی از مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: منطقه آزاد بوشهر با اتکا به موقعیت راهبردی، ظرفیت‌های بندری و نزدیکی به بازارهای حوزه خلیج فارس، به عنوان هاب صادراتی ایران به قطر و حلقه اتصال اقتصاد کشور به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عمل خواهد کرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، این استان را به دلیل برخورداری از طولانی‌ترین مرز دریایی با خلیج فارس و ۱۱ بندر فعال، یکی از ارکان اصلی اقتصاد دریامحور دانست.

وی افزود: با بهره‌برداری کامل از منطقه آزاد، شاهد جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی، رونق صنایع پایین‌دست، کاهش بروکراسی اداری و افزایش اشتغال خواهیم بود.موسوی با اشاره به مزیت‌های قانونی این منطقه، ایجاد پنجره واحد خدمات و معافیت‌های مالیاتی را از محرک‌های اصلی جذب سرمایه برشمرد.

به گفته وی، دسترسی آسان به بنادر «حمد» و «الرویس» در قطر، بوشهر را به پایگاهی راهبردی برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا به بازارهای هدف در حوزه خلیج فارس، آفریقا و آسیای جنوب شرقی تبدیل می‌کند.