معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: تا شهریور امسال طرح پزشکی خانواده به صورت آزمایشی در ۶۴ شهر کشور اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در مرحله اول اجرای آزمایشی، طرح پزشکی خانواده در ۲۰ شهر آغاز شده است. در گذشته ۵ شهر نیز این طرح را به صورت پایلوت آغاز کرده‌اند.

به گفته وی، به طور کلی در شهریور امسال با اضافه شدن ۱۹ دانشگاه و دانشکده به مجموع ۴۵ دانشگاه یا شهر قبلی، طرح پزشکی خانواده در ۶۴ شهر کشور اجرایی شده است. 

رئیسی تاکید کرد: هدف از اجرای طرح پزشکی خانواده تحقق عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور است.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح موضوعات نیروی انسانی، زیر ساخت‌ها و یکپارچگی سامانه‌ها و در مجموع موضوع فناوری اطلاعات مطرح است.

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برچسب ها: پزشکی خانواده ، سبک زندگی سالم
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