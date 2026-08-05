باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در مرحله اول اجرای آزمایشی، طرح پزشکی خانواده در ۲۰ شهر آغاز شده است. در گذشته ۵ شهر نیز این طرح را به صورت پایلوت آغاز کردهاند.
به گفته وی، به طور کلی در شهریور امسال با اضافه شدن ۱۹ دانشگاه و دانشکده به مجموع ۴۵ دانشگاه یا شهر قبلی، طرح پزشکی خانواده در ۶۴ شهر کشور اجرایی شده است.
رئیسی تاکید کرد: هدف از اجرای طرح پزشکی خانواده تحقق عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور است.
وی تصریح کرد: در اجرای این طرح موضوعات نیروی انسانی، زیر ساختها و یکپارچگی سامانهها و در مجموع موضوع فناوری اطلاعات مطرح است.