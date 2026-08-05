باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تب و تشنج در کودکان چه علائمی دارد؟ + فیلم

تشنج ناشی از تب در بیشتر کودکان با درگیری همزمان دو طرف بدن، سفت شدن اندام‌ها و حرکات ریتمیک دست و پا بروز می‌کند و شناخت این علائم می‌تواند به والدین در تشخیص سریع‌تر کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تشنج ناشی از تب در کودکان معمولاً به صورت درگیری همزمان دو طرف بدن دیده می‌شود؛ به‌طوری که دست‌ها و پا‌ها سفت می‌شوند، حرکات ریتمیک و غیرقابل کنترل پیدا می‌کنند و ممکن است چشم‌ها به سمت بالا خیره شوند یا فک کودک قفل شود. پزشکان تأکید می‌کنند که والدین نباید انتظار داشته باشند بتوانند این حرکات را با نگه داشتن دست یا پای کودک متوقف کنند، زیرا این علائم از شایع‌ترین نشانه‌های تشنج تبی هستند.

به گفته متخصصان، اگر کودکی پیش‌تر دچار تشنج ناشی از تب شده باشد، احتمال زیادی وجود دارد که در دفعات بعد نیز همان الگوی قبلی تکرار شود. البته در موارد نادر، به‌ویژه در کودکانی که مشکلات تکاملی یا بیماری‌های زمینه‌ای دارند، تشنج ممکن است یک‌طرفه، طولانی‌تر از ۱۵ دقیقه یا مقاوم به درمان باشد؛ شرایطی که نیازمند بررسی‌های تخصصی‌تر است.

مطالب مرتبط
تب و تشنج در کودکان چه علائمی دارد؟ + فیلم
young journalists club

بالا رفتن فشار خون در چه شرایطی اورژانسی است؟ + فیلم

تب و تشنج در کودکان چه علائمی دارد؟ + فیلم
young journalists club

کاسبی ترامپ و نزدیکانش از جنگ با نوسان بورس آمریکا + فیلم

تب و تشنج در کودکان چه علائمی دارد؟ + فیلم
young journalists club

آشنایی با نشانه‌های تشنج در کودکان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم
۸۲۲

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم
۶۷۶

اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم
۶۴۸

مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم
۵۱۶

«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
۴۷۱

تنگه هرمز؛ نماد یک تحقیر تاریخی برای آمریکا + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha