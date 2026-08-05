تب و تشنج در کودکان چه علائمی دارد؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تشنج ناشی از تب در کودکان معمولاً به صورت درگیری همزمان دو طرف بدن دیده میشود؛ بهطوری که دستها و پاها سفت میشوند، حرکات ریتمیک و غیرقابل کنترل پیدا میکنند و ممکن است چشمها به سمت بالا خیره شوند یا فک کودک قفل شود. پزشکان تأکید میکنند که والدین نباید انتظار داشته باشند بتوانند این حرکات را با نگه داشتن دست یا پای کودک متوقف کنند، زیرا این علائم از شایعترین نشانههای تشنج تبی هستند.
به گفته متخصصان، اگر کودکی پیشتر دچار تشنج ناشی از تب شده باشد، احتمال زیادی وجود دارد که در دفعات بعد نیز همان الگوی قبلی تکرار شود. البته در موارد نادر، بهویژه در کودکانی که مشکلات تکاملی یا بیماریهای زمینهای دارند، تشنج ممکن است یکطرفه، طولانیتر از ۱۵ دقیقه یا مقاوم به درمان باشد؛ شرایطی که نیازمند بررسیهای تخصصیتر است.