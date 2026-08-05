کره شمالی با انتقاد از روند تقویت توان نظامی ژاپن، اعلام کرد توکیو با سوءاستفاده از تحولات بین‌المللی، درحال تبدیل شدن به یک کشور نظامی‌گرا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کره شمالی آزمایش موشک‌های تاماهاک ژاپن را محکوم کرد و گفت که در برابر «توسعه نظامی» ژاپن بی‌تفاوت نخواهد ماند.

کیم یو جونگ، معاون مدیر دپارتمان کمیته مرکزی حزب کارگران کره، گفت که این آزمایش‌ها تهدیدی برای امنیت کره شمالی و سایر کشور‌های منطقه است.

او در بیانیه‌ای افزود: «ژاپن با سوءاستفاده از تغییرات شدید و سریع در وضعیت فعلی بین‌المللی، در حال تسریع تبدیل خود به یک کشور نظامی‌گرا است.»

او تأکید کرد که با توجه به تصمیمات توکیو، کره شمالی «در مواجهه با توسعه نظامی ژاپن بی‌تفاوت نخواهد ماند».

وزارت دفاع ژاپن پیش از این اعلام کرده بود که با حمایت نیروی دریایی آمریکا آزمایش‌هایی از موشک‌های تاماهاوک انجام داده و آنها را «مظهر پیشرفت» در برنامه موشکی توصیف کرده بود.

سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، پیش از این اعلام کرده بود که ژاپن با دنبال کردن مسیری به طور فزاینده نظامی، از تعهداتی که پس از جنگ جهانی دوم هنگام امضای سند تسلیم پذیرفته بود، فاصله می‌گیرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت که تلاش‌های شتاب‌زده ژاپن برای تجدید تسلیحات، تلاش‌ها برای برقراری صلح، امنیت و توسعه پایدار در آسیا را تضعیف می‌کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: کره شمالی ، شرق آسیا ، موشک تاماهاوک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
کره شمالی پر قدرت و باغیرت
ژاپن پیش شما پشمکی بیش نیست
روزی برسه خودت اسراییل رو محو کنی همه حال کنن در جهان
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ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
امیدواریم اولین بمب اتمش وسط کاخ سفیدپیاده بشه شاید دل مردم دنیاخنک بشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
انشالله امام زمان بیاد جهان پر بشه عدل و داد نه جنگ و نفرت
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