جانشین ستاد عتبات عالیات کرج از اعزام بیش از ۳۰۰ هزار زائر البرزی به مراسم اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - امیر رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار رادیو البرز گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار زائر از استان البرز برای شرکت در مراسم اربعین حسینی راهی کربلای معلی شده‌اند.

وی در گفت‌وگو زنده تلفنی با مجری بخش خبری سیمای البرز با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از زائران البرزی از مرز مهران تردد کرده‌اند، افزود: تاکنون ۲۷۰ هزار نفر از زائران به استان بازگشته‌اند.

جانشین ستاد عتبات عالیات کرج با بیان اینکه روند بازگشت زائران به‌صورت روان در حال انجام است، تأکید کرد: جریان حمل‌ونقل زائران با همکاری دستگاه‌های اجرایی و ناوگان حمل‌ونقل به‌خوبی برقرار است و خدمات‌رسانی تا پایان بازگشت تمامی زائران ادامه خواهد داشت.