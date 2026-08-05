فرمانده انتظامی زنجان از شناسایی و کشف یک انبار احتکار کالا به ارزش تقریبی ۵۲ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر باباخانی گفت: در پی دریافت اخبار و اطلاعات مبنی بر احتکار کالا در یک انبار موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: ماموران پاسگاه نیک پی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی از محل مورد نظر بازرسی کرده و در نتیجه آن ۲۳ هزار و ۴۲۳ عدد انواع لوازم یدکی خودرو، ۶۵۰ کیلوگرم برنج، ۱۸ دستگاه هود آشپزخانه و ۲۲۵ عدد انواع شیرآلات را که به صورت غیر قانونی احتکار شده بود کشف کردند.

باباخانی با بیان اینکه ارزش تقریبی کالاهای کشف شده برابر نظر کارشناسان ۵۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد اخلالگران نظام اقتصادی و محتکران از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیر قانونی در زمینه احتکار و قاچاق کالا مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.