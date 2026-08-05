بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در وضعیت قابل قبول است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت امروز روی عدد ۸۹ قرار گرفته و در وضعیت قابل قبول است.

طی ۲۴ ساعت گذشته، شاخص کیفیت هوا عدد ۱۴۲ را نشان می‌داد و هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

برچسب ها: کیفیت هوا ، هوای پایتخت
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