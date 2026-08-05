باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه، رضا حشمتی با اشاره به اجرای برنامه ویژه خدمترسانی در این مراسم اظهار کرد: از ساعت ۵ صبح روز سهشنبه ۱۳ مردادماه تا ساعت ۱۷، متروی تهران در هفت خط فعال خود، میزبان ۷۱۶ هزار و ۳۷۵ نفر از شهروندان و زائران بود.
وی با بیان اینکه ایستگاه شهرری به دلیل مجاورت با حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، بیشترین حجم جابهجایی مسافر را به خود اختصاص داد، افزود: با برنامهریزی دقیق عملیاتی و تنظیم سرفاصله حرکت قطارها متناسب با حجم تقاضای سفر، خدماترسانی در تمامی خطوط بهصورت منظم، ایمن و بدون وقفه انجام شد.
قائممقام عملیات شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه ادامه داد: در مجموع یک هزار و ۸۷ حرکت مسافری در شبکه مترو به ثبت رسید که از این تعداد، ۵۱ حرکت فوقالعاده بهمنظور پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در خطوط درونشهری برنامهریزی و اجرا شد.
حشمتی با قدردانی از تلاش کارکنان عملیاتی، فنی و پشتیبانی متروی تهران تأکید کرد: متروی تهران با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای ناوگان، نیروهای انسانی و اجرای برنامهریزی ویژه، توانست خدماتی ایمن، منظم و روان به شرکتکنندگان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی (ع) ارائه کند.