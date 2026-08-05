فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت: ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر از زائران در کمال آرامش و امنیت به کربلا مشرف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار محمد شرفی در تشریح آخرین وضعیت ورود زائران اربعین اظهار داشت: یکی از وظایف ما به عنوان پلیس در مراسم اربعین، تامین امنیت زائران است که در این رابطه قرارگاهی تشکیل شد و ۱۸ کمیته اصلی و ۸ کمیته فرعی داشتیم و با به کارگیری ۱۰ هزار نیروی انسانی مشغول این عملیات شده‌ایم همچنین ۲۰ هزار نیروی احتیاط نزدیک و دور نیز در برای شرایط اضطراری پیش بینی کردیم.

وی افزود: ۲۴۰۰ دستگاه خودرو سواری، ۳۰۰ دستگاه موتورسیکلت، بیش از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس و به کارگیری ۲۰۰۰ گشتی راهور و پیشگیری ماموریت تامین امنیت اربعین را برعهده دارند.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا ادامه داد: تا این لحظه بیش از ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر از زائران در کمال آرامش و امنیت به کربلا مشرف شده‌اند و بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز در کمال سلامت به کشور بازگشته‌اند.

شرفی گفت: تهدیدات زیادی درباره این ماموریت وجود داشت، اما علاوه بر خدمات پلیس، دست بالاتری از سوی امام حسین (ع) ما را یاری رساند و تا این لحظه زائران در امنیت هستند و از این بابت خداراشاکریم.

وی افزود: امسال مراسم اربعین باشکوه‌تر از سال قبل و با شعار خونخواهی رهبر شهیدمان در حال برگزاری است و خوشبختانه تا این لحظه کوچکترین حادثه امنیتی نداشته‌ایم.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا ادامه داد: بیش از ۵۷ میلیون تردد خودروی سبک و سنگین در استان‌های مرزی در مدت ۲۰ روز به ثبت رسیده است و در برخی مواقع ترافیک سنگین و تصادف‌هایی را شاهد بودیم، اما امسال جاده‌ها وضعیت بسیار بهتری داشته‌اند و همکاران راهور ما نیز ۲۴ ساعته در این محور‌ها مستقر هستند.

وی افزود: در مجموع ۴ درصد میزان افزایش تردد‌ها را شاهد بوده‌ایم، اما میزان تصادفات ۴۰ درصد، فوتی‌ها ۲۰ درصد و جرحی‌ها نیز ۶ درصد کاهش یافته است.

شرفی در پایان ضمن قدردانی از رسانه‌ها بابت اطلاع‌رسانی به‌موقع و فرهنگ سازی گفت: از آنجایی که شاهد موج بازگشت زائران هستیم توصیه می‌کنیم حتما قبل از شروع به رانندگی به اندازه کافی استراحت کنند.

منبع تسنیم 

برچسب ها: اربعین ، مرزها
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