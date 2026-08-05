براساس نتابج یک مطالعه تازه، کمبود ویتامین D در میانسالی با ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در طول مطالعه‌ای که در مجله Neurology Open Access منتشر شده است، دانشمندان داده‌های ۷۹۳ شرکت‌کننده در مطالعه قلب فرامینگهام را تجزیه و تحلیل کردند. شرکت‌کنندگان در زمان نمونه‌گیری خون، میانگین سنی ۳۹ سال داشتند. پس از ۱۶ سال، داوطلبان تحت اسکن توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) قرار گرفتند تا تجمع پروتئین تاو و پروتئین بتا آمیلوئید، موادی که با ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط هستند، اندازه‌گیری شود.

نتایج نشان داد که سطح بالاتر ویتامین D در میانسالی با مقدار کمتر پروتئین تاو در مغز مرتبط است. این ارتباط در مناطقی از مغز که اغلب در مراحل اولیه آلزایمر تحت تأثیر قرار می‌گیرند، مانند لوب تمپورال و مناطقی که مسئول حافظه هستند، بیشتر مشهود بود. در مقابل، این مطالعه هیچ ارتباطی بین ویتامین D و تجمع پروتئین بتا آمیلوئید پیدا نکرد.

محققان تأکید می‌کنند که این مطالعه فقط یک ارتباط آماری را نشان داده و ثابت نمی‌کند که مکمل ویتامین D از زوال عقل محافظت می‌کند. با این حال، کمبود این ویتامین در میانسالی ممکن است یک عامل خطر قابل اصلاح برای تغییرات عصبی زودرس باشد که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

مطالعه‌ای که در مجله علمی Frontiers in Nutrition منتشر شد نیز نشان داد که کمبود ویتامین D ممکن است با افزایش قابل توجه خطر ابتلا به سرطان سر و گردن مرتبط باشد.

مطالعات متعددی نیز نشان می‌دهد که مصرف ویتامین D در دوز‌های خاص می‌تواند پیری سلولی را کند کند و کمبود این ویتامین ممکن است با میزان بالاتر افسردگی یا گاهی اوقات از دست دادن ناگهانی شنوایی مرتبط باشد.

منبع: روسیا الیوم