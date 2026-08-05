باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز سیزدهمین مرحله اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اعتبار سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ یا ۲ است، فردا پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ شارژ خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ مرداد آغاز میشود و اعتبار سایر مشمولان نیز بهصورت مرحلهای و بر اساس رقم آخر کد ملی، در روزهای ۲۰ و ۲۵ مرداد شارژ خواهد شد.
در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت برای تقویت معیشت خانوارها، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای سرپرستان خانوارهای مشمول، به مدت یک ماه قابل استفاده بوده و صرف خرید کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی خواهد شد.
پیش از این، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بود در صورت تأمین منابع و افزایش اعتبار طرح، مبلغ کالابرگ برای برخی دهکهای درآمدی افزایش خواهد یافت، اما این افزایش شامل همه مشمولان نخواهد بود و برای سایر دهکها همان اعتبار یک میلیون تومانی پرداخت میشود.
طبق زمانبندی اعلامشده، اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها ۳ تا ۶ است، روز ۲۰ مرداد و اعتبار دارندگان کدهای ملی با رقم پایانی ۷ تا ۹ نیز در ۲۵ مرداد شارژ خواهد شد. پس از شارژ، اعتبار در تمامی فروشگاههای متصل به سامانه کالابرگ قابل استفاده خواهد بود.