با آغاز سیزدهمین مرحله اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اعتبار سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ یا ۲ است، فردا پنج‌شنبه شارژ خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  با آغاز سیزدهمین مرحله اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اعتبار سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ یا ۲ است، فردا پنج‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ شارژ خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ مرداد آغاز می‌شود و اعتبار سایر مشمولان نیز به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس رقم آخر کد ملی، در روزهای ۲۰ و ۲۵ مرداد شارژ خواهد شد.

در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت برای تقویت معیشت خانوارها، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای سرپرستان خانوارهای مشمول، به مدت یک ماه قابل استفاده بوده و صرف خرید کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی خواهد شد.

پیش از این، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بود در صورت تأمین منابع و افزایش اعتبار طرح، مبلغ کالابرگ برای برخی دهک‌های درآمدی افزایش خواهد یافت، اما این افزایش شامل همه مشمولان نخواهد بود و برای سایر دهک‌ها همان اعتبار یک میلیون تومانی پرداخت می‌شود.

طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۳ تا ۶ است، روز ۲۰ مرداد و اعتبار دارندگان کدهای ملی با رقم پایانی ۷ تا ۹ نیز در ۲۵ مرداد شارژ خواهد شد. پس از شارژ، اعتبار در تمامی فروشگاه‌های متصل به سامانه کالابرگ قابل استفاده خواهد بود.

برچسب ها: کالابرگ ، معیشت خانواده ها
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
باران
۱۸:۴۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
چه فایده ای داره قیمت‌ها سر به فلک گذاشته اگه قیمت ثابت بود و مبلغ رو بیشتر می‌کردن خیلی جواب میداد ولی ما بدو قیمت بدو
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۲:۳۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
یک میلیون تومان؟! روغن کیلویی چنده؟
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۱۲:۲۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
ارش کالابرگ به نصف رسیده است مرف 130 تومن با ازاد سازی قیمت شد 220 هزار دیروز هریدم 320 هزار دقیقا 50 درصد رشد کرده بقیه اقلام از این بیشتر رشد کرده جو کیلویی 60 هزار برای دام و..
۰
۳
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