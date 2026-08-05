باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه‌ای، برای مدیریت بازگشت زائران به کشور و تسهیل سفر آنها، چند توصیه ارائه و اعلام کرد، پایان عملیات خدمت‌رسانی به زائرین اربعین در پایانه‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه ۱۵ مرداد خواهد بود.

متن اطلاعیه شماره ۱۴ ستاد مرکزی اربعین حسینی در سال ۱۴۰۵ به این شرح است:

بسمه‌ تعالی

«مِثلی لایُبایِعُ مِثلَه»

با عرض تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، در راستای تکریم و تسهیل در خدمت‌رسانی به زائران گرانقدر بدینوسیله موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند؛

۱- بمنظور مدیریت بهتر وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی و ارائه خدمات مطلوب به زائرین درخواست می‌شود زائرین گرامی در مسیر برگشت استفاده از کلیه مرزها را در اولویت برنامه‌ریزی خود قرار دهند.

۲- با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، آب آشامیدنی بهداشتی و بسته‌بندی شده به قدر نیاز زائرین در دسترس قرار گرفته است، لذا درخواست می‌شود از آب‌های غیربسته‌بندی استفاده نکنید و در صورت بروز هرگونه علائم بیماری، بلافاصله به مراکز امدادی و درمانی مستقر در طول مسیر و شهرهای زیارتی مراجعه کنید.

۳- مجددا تاکید می‌شود با توجه به خستگی مفرط ناشی از شرایط سفر، هموطنانی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، برای حفظ سلامت و جان خود و سایر سرنشینان علی‌الخصوص فرزندان عزیزشان، قبل از رانندگی و در طول سفر حتماً استراحت کنند.

۴- براساس عرف معمول، اکثر مواکب عراقی از بعدظهر روز اربعین نسبت به جمع‌آوری موکب‌ها اقدام می‌کنند و سطح خدمات‌دهی کاهش می‌یابد، لذا زائران گرامی توجه لازم در خصوص مدیریت پایان سفر خود را داشته باشند.

۵- برابر پیش‌بینی‌های صورت گرفته، تعدادی از مواکب ایرانی تا دو روز پس از مراسم اربعین در کشور عراق و پایانه‌های مرزی فعال است و به زائران گرامی خدمت‌رسانی می‌کنند. ولیکن به دلیل کثرت جمعیت زائرین تاکید می‌شود در صورت امکان برگشت خود را به روزهای بعد از اربعین موکول نکنند.

۶- پایان عملیات خدمت‌رسانی به زائرین اربعین حسینی در پایانه‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران، ۲۲ ماه صفر مصادف با روز پنجشنبه ۱۵ مردادماه خواهد بود و بعد از آن، مرزهای اربعینی به حالت عادی خود برمی‌گردند.