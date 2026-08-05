باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - فهیمه دامرودی در گفتوگویی با اشاره به توافقنامه تجارت آزاد ایران و پاکستان اظهار کرد: یکی از برنامههایی که میتواند تأثیر قابل توجهی بر تجارت دو کشور داشته باشد، نهایی شدن توافقنامه تجارت آزاد است. پیش از این نیز مذاکراتی در این زمینه انجام شده و قرار بود این توافقنامه نهایی شود که امیدواریم در سفر پیشرو هیئت ایرانی به پاکستان، این موضوع به سرانجام برسد.
وی با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در این سفر افزود: امیدواریم در جریان این سفر و مذاکرات انجامشده، توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و پاکستان نهایی شود و بتوانیم از ظرفیتهای آن برای توسعه روابط تجاری دو کشور استفاده کنیم.
تجارت کالایی میتواند بخشی از مشکلات بانکی را برطرف کند
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و پاکستان درباره نقش تجارت کالایی و تهاتر در حل مشکلات ناشی از محدودیتهای بانکی گفت: یکی از عمدهترین مشکلات تجارت میان ایران و پاکستان، مسائل مربوط به ارتباطات بانکی است. پیش از نهایی شدن تجارت آزاد، بخشی از مبادلات از طریق تهاتر انجام میشود.
دامرودی ادامه داد: این تهاتر در برخی موارد از طریق مرزنشینان و افرادی که در حوزه تجارت کالا فعالیت میکنند، صورت گرفته است؛ با این حال، مکانیزم رسمی تهاتر نیز هنوز بهصورت کامل قراردادی و اجرایی نشده است تا بتوان بر اساس آن تجارت کالایی را به شکل گسترده انجام داد.
وی تصریح کرد: با نهایی شدن تجارت آزاد، بسیاری از مسائل و مشکلات موجود برطرف خواهد شد؛ از جمله مسائل مربوط به ارتباطات بانکی و همچنین کالاهایی که تعرفههای گمرکی بالایی دارند. در قالب این توافقنامه، فهرست کالاهایی که مشمول امتیازات تجاری میشوند نیز مشخص خواهد شد و این موضوع میتواند به توسعه تجارت کمک کند.
استفاده تجار از صرافیها برای انتقال پول
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و پاکستان درباره وضعیت نقلوانتقال مالی تجار دو کشور گفت: در حال حاضر تجار برای ارتباط مالی با پاکستان عمدتاً از طریق صرافیها اقدام میکنند و ارتباط بانکی مستقیم چندان وجود ندارد.
وی افزود: بسیاری از شرکتهایی که پیش از جنگ از طریق امارات ارتباطات بانکی خود را انجام میدادند، امکان فعالیت راحتتری داشتند، اما پس از جنگ، این ارتباطات برای آنها تا حدودی دشوار شده است.
دامرودی با بیان اینکه بازار پاکستان به اندازه بازارهایی مانند امارات و عراق برای تجار ایرانی شناختهشده و مورد استفاده قرار نگرفته است، گفت: این در حالی است که پاکستان فرصتهای بسیار زیادی برای توسعه تجارت دارد و باید شناخت و حضور تجار ایرانی در این بازار افزایش پیدا کند.
کاهش هزینه صادرات با رفع موانع ترانزیتی
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع ترانزیتی و تسهیل تردد کامیونها و کانتینرهای ایرانی در بنادر پاکستان اظهار کرد: رفع موانع ترانزیتی و تسهیل تردد کانتینرهای ایرانی در بنادر پاکستان میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش هزینههای صادرات داشته باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و پاکستان ادامه داد: متأسفانه برخی تجار به دلیل مسائلی که درباره امنیت و ترانزیت مطرح میشود، نگرانیهایی برای فعالیت در بازار پاکستان دارند؛ اما ایران حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد و میان دو کشور اشتراکات قومی، قبیلهای و فرهنگی زیادی وجود دارد.
وی افزود: در سالهای اخیر تلاش شده ارتباطات دو کشور تقویت شود و حتی در جریان جنگ نیز مذاکرات و نقش پاکستان در مناسبات منطقهای و روابط با ایران پررنگ بود. باید از این ظرفیت برای تقویت ارتباطات اقتصادی و تجاری میان دو کشور استفاده کرد.
دامرودی با اشاره به برخی مشکلات موجود در پاکستان نیز گفت: پاکستان نیز با مسائل و مشکلاتی مواجه است و نفوذ آمریکا در این کشور میتواند نگرانیهایی را برای برخی تجار ایجاد کند؛ بنابراین باید این مسائل در مذاکرات میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد.