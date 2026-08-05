باشگاه خبرنگاران جوان- آینده امید عالیشاه، ستاره سابق پرسپولیس، در روز‌های اخیر به یکی از داغ‌ترین بحث‌های نقل‌وانتقالاتی لیگ برتری تبدیل شده است. این بازیکن که پس از جدایی از پرسپولیس هنوز مقصد قطعی خود را مشخص نکرده، روز‌های اخیر را به تمرینات انفرادی در استان مازندران گذرانده و همزمان در حال بررسی پیشنهاد‌های دریافتی است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که چهار باشگاه نفت آبادان، نساجی مازندران، سپاهان و خیبر خرم‌آباد مذاکرات جدی خود را برای جذب این مهره کلیدی آغاز کرده‌اند. در میان این رقابت، نفت آبادان با ارائه جدی‌ترین پیشنهاد، پیشتاز این رقابت به نظر می‌رسد؛ اما حضور سپاهان در این سباق می‌تواند معادلات را کاملاً تغییر دهد. اگر اصفهانی‌ها موفق شوند بر پیشنهاد‌های دیگر غلبه کنند، فصل آینده شاهد بازگشت عالیشاه به جمع تیم‌های مدعی قهرمانی خواهیم بود. انتظار می‌رود عالیشاه پس از اتمام دوران تمرینات انفرادی، به‌زودی تصمیم نهایی خود را اعلام کند.