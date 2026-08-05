باشگاه لیل فرانسه خواهان به خدمت گرفتن مهدی طارمی مهاجم تیم ملی کشورمان است.

مهدی طارمی فصل جدید را در جمع یونانی‌ها نخواهد بود و از المپیاکوس جدا می‌شود و در حال حاضر شرایط تیم‌های خواهان را بررسی می‌کند تا به گزینه مورد نظر برسد.



مهدی طارمی که این روز‌ها در لیست فروش المپیاکوس قرار گرفته طبق اعلام امروز (چهارشنبه) سایت فوت مرکاتو فرانسه در رادار باشگاه لیل قرار گرفت. مدیران باشگاه لیل در حال ارزیابی مبلغ انتقال طارمی هستند تا به‌صورت رسمی اقدام کنند.



لیل در خط حمله خود ژیرو، مهاجم سابق تیم ملی فرانسه را دارد که قهرمان جام جهانی شده و طارمی در صورت انتقال به لیل زوج ژیرو خواهد شد. پیش از این شایعاتی پیرامون مذاکره پرسپولیس با این مهاجم شنیده شد که باشگاه پرسپولیس اعلام کرد مذاکره با طارمی صحت ندارد و این باشگاه برنامه‌ای برای جذب مهدی طارمی در این فصل ندارد.