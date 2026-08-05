استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بخش عمده مطالبات پیمانکاران پروژه راه چابهار - نیکشهر - ایرانشهر پرداخت شده و با وجود برخی مشکلات مالی، عملیات اجرایی در قطعات مختلف این محور راهبردی ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - منصور بیجار صبح در جریان بررسی روند اجرای پروژه راه چابهار - نیکشهر - ایرانشهر اظهار کرد: قرارداد قطعه یک این پروژه حدود ۳۸۰ میلیارد تومان بوده که با احتساب تعدیل‌ها تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت شده و این بخش مطالبه قابل توجهی از دولت ندارد.

وی افزود: بخش عمده مطالبات این قطعه تسویه شده و برآوردها نشان می‌دهد مطالبات باقی‌مانده حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به قطعه ۹ این پروژه که شامل بخش‌های «الف» و «ب» است، گفت: این قطعه در زمان بررسی حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و روند اجرای آن در هر دو بخش ادامه دارد.

وی بیان کرد: قطعه ۹ «ب» به طول حدود ۱۱ کیلومتر تاکنون تا مرحله زیر اساس پیش رفته و صورت‌وضعیت‌های تأیید شده آن به ۱۱۱ میلیارد تومان رسیده است. همچنین مبلغ قرارداد این قطعه پس از اعمال تعدیل‌ها حدود ۱۶۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

بیجار ادامه داد: در قطعه ۹ «الف» نیز تاکنون حدود ۱۹۶ میلیارد تومان پرداخت شده و با وجود پرداخت‌های انجام شده، بخشی از مطالبات پیمانکار همچنان باقی است که با توجه به تعدیل قرارداد، صورت‌وضعیت‌ها و پیش‌پرداخت‌های انجام شده، در دست بررسی و جمع‌بندی قرار دارد.

وی با تأکید بر تداوم عملیات اجرایی این پروژه افزود: هم‌اکنون تمامی بخش‌های قطعه ۹ فعال است و در بخش «الف» نیز عملیات اجرایی بدون توقف ادامه دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در قطعه ۹ «ب» عملیات به مرحله زیر اساس و اساس رسیده و اجرای آسفالت در ادامه برنامه قرار دارد. همچنین تولید مصالح مورد نیاز پروژه نیز در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی و استمرار پرداخت‌ها با هدف جلوگیری از توقف پروژه و تسریع در تکمیل محور راهبردی چابهار - نیکشهر - ایرانشهر در دستور کار قرار دارد.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: استانداری ، پروژه عمرانی
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