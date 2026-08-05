باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بلک ویو بلک ویو اکسپلور ۶ دارای بدنه مقاوم در برابر ضربه مطابق با استاندارد‌های MIL-STD-۸۱۰H و مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه‌بندی IP۶۸/IP۶۹K است. ابعاد آن ۱۷۹.۵ در ۸۵.۴ در ۱۸.۲ میلی‌متر و وزن آن ۴۲۸ گرم است.

صفحه نمایش ۶.۷۳ اینچی AMOLED آن دارای وضوح ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۵۲۱ پیکسل در هر اینچ و روشنایی ۶۰۰ نیت است.

این دستگاه اندروید ۱۶ را با DokeOS ۵.۳ اجرا می‌کند و از پردازنده Mediatek Dimensity ۹۴۰۰+، پردازنده گرافیکی Immortalis-G۹۲۵، ۱۸ گیگابایت رم و گزینه‌های حافظه داخلی از ۵۱۲ گیگابایت تا ۱ ترابایت بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن، سیستم دوربین عقب سه‌گانه با حسگر ۵۰+۵۰+۵۰ مگاپیکسلی، شامل یک لنز فوق عریض و یک لنز تله‌فوتو پریسکوپ است، در حالی که دوربین جلو دارای وضوح ۵۰ مگاپیکسل است.

این گوشی همچنین شامل دو اسلات سیم‌کارت، یک پورت USB Type-C، یک گیرنده رادیو FM، NFC، یک اسکنر اثر انگشت، یک چراغ قوه قدرتمند، یک قطب‌نمای الکترونیکی، سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای و یک باتری بزرگ ۱۲۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۸۰ وات است.

منبع: gsmarena