وزیر بهداشت در سفر به جنوب استان فارس با تاکید بر تلاش وزارتخانه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بیمارستانی، از برنامه‌ریزی جهت فعال‌سازی بخش قلب و مرکز شیمی‌درمانی لامرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی در جریان سفر به شهرستان‌های لامرد و مُهر، با حضور در مراکز درمانی این دو شهرستان، آخرین وضعیت خدمات سلامت و نیازهای زیرساختی حوزه درمان جنوب فارس را بررسی کرد.

او با اشاره به حادثه اخیر و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به این شهرستان اظهار کرد: این اقدام ناجوانمردانه خسارات زیادی به مردم منطقه وارد کرد و در این حادثه تلخ، از کودک خردسال تا کارکنان مراکز ورزشی به شهادت رسیدند.

ظفرقندی با تقدیر از عملکرد مجموعه درمانی لامرد افزود: پس از وقوع حادثه، شمار زیادی از مجروحان به صورت همزمان به بیمارستان منتقل شدند و کادر درمان با حضور جهادی و تلاش شبانه‌روزی، خدمات‌رسانی به مصدومان را انجام دادند.

وزیر بهداشت هدف از سفر خود به لامرد را بررسی میدانی شرایط حوزه سلامت، قدردانی از تلاش‌های کارکنان درمانی و شناسایی نیازهای این منطقه عنوان کرد و گفت: مسائل و کمبودهای موجود در مراکز درمانی لامرد و اشکنان بررسی شده و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی خواهد شد.

او با بیان اینکه تکمیل طرح‌های درمانی نیمه‌تمام از اولویت‌های وزارت بهداشت است، ادامه داد: بخش قلب بیمارستان لامرد، مرکز شیمی‌درمانی و دیگر پروژه‌های درمانی این شهرستان باید تکمیل و فعال شوند و وزارت بهداشت در حد توان برای تحقق این موضوع حمایت خواهد کرد.

ظفرقندی همچنین در بازدید از بیمارستان شهر مُهر با اشاره به ظرفیت‌های این مرکز درمانی گفت: این بیمارستان با ۳۲ تخت فعال، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات به مردم منطقه دارد، اما میزان استفاده از این ظرفیت و ضریب اشغال تخت‌ها نیازمند ارتقاست.

وزیر بهداشت تأکید کرد: برای افزایش بهره‌وری بیمارستان مُهر، تأمین پزشک متخصص بیهوشی به صورت دائمی و رفع دیگر نیازهای درمانی این مرکز در دستور کار قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: افزایش ضریب اشغال تخت‌ها و توسعه خدمات تخصصی در بیمارستان مُهر می‌تواند زمینه خودگردانی این مرکز و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم جنوب فارس را فراهم کند.

برچسب ها: وزارت بهداشت ، طرح های درمانی ، لامرد ، شیمی درمانی
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