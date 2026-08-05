باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بهنام خائفی‌نژاد، مجری طرح نیروگاه‌های بخاری شرکت برق حرارتی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق کشور، اولین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران با شبکه سراسری برق سنکرون شد.

او با بیان اینکه پروژه نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین‌شهر به‌صورت پایلوت اجرا شده است، افزود: هدف اصلی از اجرای این پروژه، ارزیابی مخزن زمین‌گرمایی مشکین‌شهر و بررسی ظرفیت آن برای توسعه نیروگاه‌های زمین‌گرمایی در کشور است.

خائفی‌نژاد با اشاره به ظرفیت این نیروگاه اظهار کرد: ظرفیت نامی پروژه ۵.۴ مگاوات است و در نخستین مرحله، نیروگاه با توان ۱.۲ مگاوات به شبکه متصل شد، اما به دلیل عملکرد مطلوب واحد، توانست حدود ۵۰ دقیقه با ظرفیت ۴.۰۲ مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق کند.

او ادامه داد: پس از انجام نخستین سنکرون موفق، واحد مطابق روال معمول راه‌اندازی نیروگاه‌های حرارتی از مدار خارج شد تا کنترل‌ها، پایش‌ها و تست‌های تکمیلی فنی انجام شود و پس از پایان این مراحل، به‌صورت پایدار وارد مدار بهره‌برداری شود.

مجری طرح نیروگاه‌های بخاری شرکت برق حرارتی درباره سابقه اجرای این پروژه گفت: مطالعات اولیه انرژی زمین‌گرمایی در ایران به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد که طی آن متخصصان خارجی چندین منطقه کشور را بررسی کردند. پس از انقلاب نیز گزارش‌های اولیه در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت، اما به دلیل شرایط کشور، روند مطالعات تا اواسط دهه ۷۰ متوقف ماند.

او افزود: از اواسط دهه ۷۰ مطالعات تکمیل و چندین منطقه مستعد برای بهره‌برداری از انرژی زمین‌گرمایی شناسایی شد که در نهایت، منطقه مشکین‌شهر به دلیل برخورداری از بیشترین ظرفیت بالقوه، برای انجام مطالعات تکمیلی و عملیات اجرایی انتخاب شد.

خائفی‌نژاد تصریح کرد: در دهه ۸۰ چندین حلقه چاه اکتشافی در این منطقه حفاری شد و داده‌های به‌دست‌آمده از این چاه‌ها، وجود مخزن مناسب زمین‌گرمایی و صحت مطالعات انجام‌شده را تأیید کرد.

او ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ و در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو، اجرای یک نیروگاه ۵ مگاواتی به‌صورت پایلوت در دستور کار قرار گرفت تا پس از موفقیت این پروژه، زمینه توسعه نیروگاه‌های زمین‌گرمایی در سایر مناطق مستعد کشور فراهم شود.

مجری طرح نیروگاه‌های بخاری شرکت برق حرارتی درباره روند راه‌اندازی این نیروگاه نیز گفت: در تمامی نیروگاه‌های حرارتی، پس از تکمیل تست‌های مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی، مجوز نخستین اتصال به شبکه یا «فرست سنکرون» صادر می‌شود. در این مرحله، واحد برای مدت محدودی وارد مدار شده و پس از انجام تست‌های عملکردی و پایش وضعیت، مجدداً از شبکه خارج می‌شود؛ این تست‌ها معمولاً چند روز زمان می‌برد و پس از تکمیل آنها، نیروگاه به‌صورت پایدار وارد مدار شده و تولید برق را آغاز می‌کند.

خائفی‌نژاد در پایان با تأکید بر اینکه این پروژه به بهره‌برداری رسیده است، گفت: ظرفیت ۵ مگاواتی نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین‌شهر از این پس جزو ظرفیت نیروگاهی کشور محسوب می‌شود.