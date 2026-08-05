مجری طرح نیروگاه‌های بخاری شرکت برق حرارتی گفت: ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق کشور، اولین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران با شبکه سراسری برق سنکرون شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - بهنام خائفی‌نژاد، مجری طرح نیروگاه‌های بخاری شرکت برق حرارتی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق کشور، اولین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران با شبکه سراسری برق سنکرون شد.

او با بیان اینکه پروژه نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین‌شهر به‌صورت پایلوت اجرا شده است، افزود: هدف اصلی از اجرای این پروژه، ارزیابی مخزن زمین‌گرمایی مشکین‌شهر و بررسی ظرفیت آن برای توسعه نیروگاه‌های زمین‌گرمایی در کشور است.

خائفی‌نژاد با اشاره به ظرفیت این نیروگاه اظهار کرد: ظرفیت نامی پروژه ۵.۴ مگاوات است و در نخستین مرحله، نیروگاه با توان ۱.۲ مگاوات به شبکه متصل شد، اما به دلیل عملکرد مطلوب واحد، توانست حدود ۵۰ دقیقه با ظرفیت ۴.۰۲ مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق کند.

او ادامه داد: پس از انجام نخستین سنکرون موفق، واحد مطابق روال معمول راه‌اندازی نیروگاه‌های حرارتی از مدار خارج شد تا کنترل‌ها، پایش‌ها و تست‌های تکمیلی فنی انجام شود و پس از پایان این مراحل، به‌صورت پایدار وارد مدار بهره‌برداری شود.

مجری طرح نیروگاه‌های بخاری شرکت برق حرارتی درباره سابقه اجرای این پروژه گفت: مطالعات اولیه انرژی زمین‌گرمایی در ایران به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد که طی آن متخصصان خارجی چندین منطقه کشور را بررسی کردند. پس از انقلاب نیز گزارش‌های اولیه در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت، اما به دلیل شرایط کشور، روند مطالعات تا اواسط دهه ۷۰ متوقف ماند.

او افزود: از اواسط دهه ۷۰ مطالعات تکمیل و چندین منطقه مستعد برای بهره‌برداری از انرژی زمین‌گرمایی شناسایی شد که در نهایت، منطقه مشکین‌شهر به دلیل برخورداری از بیشترین ظرفیت بالقوه، برای انجام مطالعات تکمیلی و عملیات اجرایی انتخاب شد.

خائفی‌نژاد تصریح کرد: در دهه ۸۰ چندین حلقه چاه اکتشافی در این منطقه حفاری شد و داده‌های به‌دست‌آمده از این چاه‌ها، وجود مخزن مناسب زمین‌گرمایی و صحت مطالعات انجام‌شده را تأیید کرد.

او ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ و در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو، اجرای یک نیروگاه ۵ مگاواتی به‌صورت پایلوت در دستور کار قرار گرفت تا پس از موفقیت این پروژه، زمینه توسعه نیروگاه‌های زمین‌گرمایی در سایر مناطق مستعد کشور فراهم شود.

مجری طرح نیروگاه‌های بخاری شرکت برق حرارتی درباره روند راه‌اندازی این نیروگاه نیز گفت: در تمامی نیروگاه‌های حرارتی، پس از تکمیل تست‌های مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی، مجوز نخستین اتصال به شبکه یا «فرست سنکرون» صادر می‌شود. در این مرحله، واحد برای مدت محدودی وارد مدار شده و پس از انجام تست‌های عملکردی و پایش وضعیت، مجدداً از شبکه خارج می‌شود؛  این تست‌ها معمولاً چند روز زمان می‌برد و پس از تکمیل آنها، نیروگاه به‌صورت پایدار وارد مدار شده و تولید برق را آغاز می‌کند.

خائفی‌نژاد در پایان با تأکید بر اینکه این پروژه به بهره‌برداری رسیده است، گفت: ظرفیت ۵ مگاواتی نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین‌شهر از این پس جزو ظرفیت نیروگاهی کشور محسوب می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزارت نیرو ، تجدید پذیر ، قطعی برق
خبرهای مرتبط
۱۹۴ هزار انشعاب غیرمجاز از شبکه برق جمع‌آوری شد/ حذف ۲۳۹۵ مگاوات بار پنهان از شبکه برق
بازار بهره‌وری آب تا نیمه دوم سال فعال می‌شود/ گواهی صرفه‌جویی آب چه مزایای دارد؟
برق گران نشده است
آغاز عملیات اجرایی احداث ۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی+ فیلم
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
خود تأمینی برق از طریق انرژی خورشیدی؛ گامی به سوی پایداری شبکه در شرایط محدودیت
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
خاموشی هر ساعت کولر آبی حدود ۲۵ لیتر صرفه‌جویی آبی دارد/ لزوم نصب سایبان روی کولر‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی/ مطالبه‌ای با سابقه بیش از دو دهه همچنان باقی است
افزایش میزان مصرف آب مستقیماً بر رقم نهایی قبض اثرگذار خواهد بود
آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم اجرایی شود
کیف پول ایران؛ گام تازه بانک مرکزی برای تحول در پرداخت‌ها
واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در سال ۱۴۰۵/ مصرف سوخت خودرو‌ها قابلیت کاهش دارد
آغاز عملیات سه میدان بزرگ نفتی کشور کلید خورد
افزایش بهره وری تولید راه حلی برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۶ مرداد
۷۳۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین به کارگیری شد
حمایت‌های سه‌گانه از کسب‌وکارهای متاثر از جنگ/ استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی در دستور کار
آخرین اخبار
احداث۲۴۵۰ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید در یک سال اخیر؛ عبور موفق از روز‌های پرفشار تابستان
خروج بیش از ۳.۱ میلیون زائر اربعین از مرزهای زمینی/ بازگشت ۲.۷ میلیون زائر به کشور
ارتقای مبادلات تجاری ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
جزئیات تأخیر پرواز تهران ـ استانبول اعلام شد
کشاورزان از سم‌پاشی و کوددهی در ساعات بعدازظهر اجتناب کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۶ مرداد
آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت، گامی برای تحقق حقوق مالکانه مردم و تکمیل خصوصی‌سازی
بازار سرمایه همچنان ارزنده/ در شرایط فعلی بهترین پرتفوی برای سهامداران چگونه خواهد بود؟
شاخص‌های بازار سهام سوار بر مدار صعودی/ ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار
ایران، شریک راهبردی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر توسعه تجارت و همگرایی منطقه‌ای
حمایت‌های سه‌گانه از کسب‌وکارهای متاثر از جنگ/ استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی در دستور کار
افزایش میزان مصرف آب مستقیماً بر رقم نهایی قبض اثرگذار خواهد بود
۷۳۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین به کارگیری شد
واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در سال ۱۴۰۵/ مصرف سوخت خودرو‌ها قابلیت کاهش دارد
آغاز عملیات سه میدان بزرگ نفتی کشور کلید خورد
کیف پول ایران؛ گام تازه بانک مرکزی برای تحول در پرداخت‌ها
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی/ مطالبه‌ای با سابقه بیش از دو دهه همچنان باقی است
آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم اجرایی شود
افزایش بهره وری تولید راه حلی برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی
ثبت تردد ۵.۸ میلیون زائر حسینی از مرزهای اربعینی در سفرهای رفت و برگشت
طرح جامع بندر شهید رجایی بازنگری شد
عامل افزایش قبوض برخی مشترکان، عبور از الگوی مصرف در تابستان است
رگبار رعدوبرق در برخی از نواحی شمال کشور
ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین
بازگشت ۲.۷ میلیون زائر اربعین به کشور/ ۳۳۵ هزار زائر همچنان در عراق حضور دارند
وصول مالیات خانه‌های خالی و لوکس تنها ۳۰ میلیارد تومان/ فاصله ۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومانی با هدف قانون
ایران آماده گسترش همکاری‌های صنعتی پروژه‌محور با اعضای بریکس است
ایران و قرقیزستان بر گسترش همکاری‌های تجاری و معدنی تأکید کردند