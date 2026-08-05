باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر دستگیری چند تروریست که قصد بمبگذاری در مسیر اربعین را داشتند، معاون امنیتی استانداری ایلام ضمن تکذیب این شایعات اعلام کرد که مراسم اربعین بدون کوچک‌ترین مسئله امنیتی در حال سپری کردن مراحل پایانی خود است.

تاج‌الدین صالحیان با اشاره به وضعیت امنیتی مرزهای استان در ایام پیاده‌روی اربعین اظهار داشت: مناسک اربعین امسال در استان ایلام با تلاش شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان(عج)، هماهنگی منسجم جامعه اطلاعاتی استان و همکاری همه مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، خوشبختانه بدون کوچک‌ترین مسئله امنیتی در حال سپری کردن مراحل پایانی خود است.

وی با رد شایعات اخیر در شبکه‌های اجتماعی افزود: آنچه در فضای مجازی مبنی بر دستگیری تروریست‌ها در مرزهای استان ایلام مطرح شده، کذب محض بوده و اینگونه جوسازی‌ها صرفاً شیطنت رسانه‌ای و تلاش افراد زاویه‌دار با نظام برای تحت‌الشعاع قرار دادن این رویداد بزرگ است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام با اشاره به آرامش حاکم بر مسیرهای تردد زائران خاطرنشان کرد: امنیت پایدار در تمامی مرزها و راه‌های مواصلاتی استان برقرار است و خادمان زائران در بخش‌های مختلف تا بازگشت آخرین گروه از دلدادگان حسینی به کشور، با تمام توان به ارائه خدمت و صیانت از آرامش جامعه ادامه خواهند داد.