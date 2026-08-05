ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» بیانیه صادر کرد.

این بیانیه می‌افزاید: گرامی‌داشت این روز علاوه بر کشورهای اسلامی در تقویم شمسی از دو جنبه برای آحاد ملت ایران شایسته تکریم است، از سویی مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت و طلیعه آزادی خواهی مردم مبعوث شده ایران اسلامی است و از سویی روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی.

در این بیانیه تصریح شده است: آزادی و کرامت انسانی ودیعه الهی است که باید مورد توجه همگان، اعم از افراد و دولت‌ها قرار گیرد. رعایت این اصول در تبیین و تضمین حقوق بشر نقش بسیار برجسته ایفا می‌کند.

این بیانیه تاکید دارد: آنچه مبرهن است حقوق بشر در اسلام منبعث از «تکریم الهی از انسان» است. اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تلاشی از سوی جامعه اسلامی برای به منصه ظهور رسیدن هویت اسلامی در سطح بین‌المللی و بیان دیدگاه‌ها و نظرات این دین الهی درخصوص حقوق انسان‌هاست.

در این بیانیه آمده است: دنیای غرب همواره کوشیده است با نادیده انگاشتن فرهنگ غنی سایر ملل از جمله کشورهای اسلامی، ارزش‌های خودساخته لیبرال دمکراسی حاکم بر جوامع خود را در پوشش حقوق بشر بر جهانیان تحمیل کند و از این منظر، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، نماد مقاومت کشورهای اسلامی در برابر زیاده‌خواهی و سلطه فرهنگی و سیاسی غرب محسوب می‌شود.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: شرایط حاکم در عرصه بین‌المللی و ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی فعال در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به منظور دستیابی به ابزار و راه‌کارهای نشر ارتقاء و حفظ تعالی و ارزش های اسلامی در حوزه حقوق بشر همچنین حمایت و دفاع از تصویر واقعی اسلام راستین و نیز مبارزه علیه اهانت به اسلام و تشویق گفتگوی میان مذاهب ایجاب و ضرورت دارد روزی به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» انتخاب شود تا در آن روز فرصتی برای امّت اسلامی فراهم شود تا مسلمانان بتوانند در خلال آن، حقوق بشر در اسلام و ارزش های واقعی کرامت انسانی را به جامعه جهانی معرفی کرده و در خصوص چالش های حقوق بشری جهان امروز به تبادل نظر بپردازند.

این بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران در حدود پنج دهه گذشته همواره تلاش کرده با گرامی‌داشت این روز زمینه‌ای در جهت معرفی منابع حقوق بشر در اسلام و تسهیل تعاملات علمی و فرهنگی با هدف مفهوم سازی در حوزه حقوق بشری از دیدگاه اسلامی را فراهم سازد و مدل و الگوی مناسبی از مردم‌سالاری دینی و اداره حکومت بر اساس عقلانیت اسلامی ارائه کند؛ بنابراین این ابتکار، از یک سو نقطه عطفی در تبیین گفتمان فرهنگی- تمدنی جهان اسلام و سیره و سنت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و پاسداشت مبانی و ارزش‌های متعالی دین مبین اسلام در دفاع از حقوق و کرامتی الهی بشر به حساب می‌آید و از دیگر سو گامی اساسی در جهت ممانعت از سیطره و محوریت یافتن گفتمان غربی حقوق بشر محسوب می‌شود.

این بیانیه خاطرنشان کرده است: تقارن گرامی‌داشت این مناسبت در سال جاری با ایام سوگواری اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و خاندان واجب التعظیم ایشان که نمادی علیه کفرستیزی و مقابله با زورگویان عالم است، خود گواهی بر ضرورت تکریم انسان‌ها و حفظ ارزش‌های حقوق بشری قلمداد می‌شود.

این بیانیه تاکید دارد: همزمانی این مناسبت با برپایی حضور ملت مبعوث شده ایران اسلامی در میدان مبارزه علیه استکبار جهانی به سرکردگی دولت کودک کش آمریکا و سرسپردگی رژیم غاصب صهیونیستی و انتقام خون خواهی قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) و صدها شهید گلگون کفن در حوادث چند ماه گذشته و نیز به یاد مظلومیّت ۱۶۸ کودک و کارکنان شهید مدرسه شجره طیبه در میناب، مبین آزادی خواهی و احترام به کرامت انسانی و پاسداری از خون شهدا و ارزش‌های والای اسلامی و انسانی است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامی‌داشت سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، قویاً اعتقاد دارد که کشورهای اسلامی استعدادها و زمینه‌های لازم برای رشد و شکوفایی با تکیه بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی را دارا بوده و حوادث ضد اسلامی اخیر از سوی مستکبران عالم دلیل بر حقانیت دین مبین اسلام است.