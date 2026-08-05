باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا عابدینی با اشاره به نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد، اظهار کرد: تقویت مهارت‌های فرزندپروری، افزایش آگاهی والدین، آموزش مهارت‌های خودمراقبتی و ارتقای اعتماد به نفس نوجوانان و جوانان، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش گرایش به مصرف مواد است؛ چرا که بسیاری از جوانان تحت تأثیر فشار گروه همسالان و برای پذیرفته شدن در جمع دوستان، نخستین تجربه مصرف سیگار یا مواد را آغاز می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه سیگار یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ورود به مصرف مواد مخدر است، افزود: بررسی‌های انجام‌شده و تجربه مراکز درمان اعتیاد نشان می‌دهد اغلب افرادی که گرفتار اعتیاد شده‌اند، پیش از آن سابقه مصرف سیگار داشته‌اند؛ از این‌رو خانواده‌ها نباید مصرف سیگار را موضوعی کم‌اهمیت تلقی کنند.

عابدینی خاطرنشان کرد: پیشگیری از اعتیاد تنها وظیفه یک دستگاه نیست بلکه نیازمند مشارکت خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی است تا با افزایش سطح آگاهی عمومی، زمینه گرایش افراد به مصرف مواد مخدر کاهش یابد.

وی نسبت به مصرف خودسرانه داروهای لاغری، آرام‌بخش و برخی داروهای روان‌گردان هشدار داد و گفت: بخشی از گرایش به مصرف مواد، به‌ویژه در میان برخی زنان، از مصرف داروهایی آغاز می‌شود که بدون تجویز پزشک یا با اهدافی مانند کاهش وزن، زیبایی و افزایش تمرکز مورد استفاده قرار می‌گیرند و به‌تدریج زمینه وابستگی و اعتیاد را فراهم می‌کنند.

عابدینی با بیان اینکه برخی از این داروها به‌صورت غیرتخصصی و خارج از چارچوب‌های درمانی توصیه یا تجویز می‌شوند، افزود: نظارت دقیق بر مراکز عرضه و تجویز دارو، از جمله مراکز درمانی، داروخانه‌ها و سایر مراکز مرتبط، نقش مهمی در کاهش دسترسی غیرمجاز به داروهای زمینه‌ساز اعتیاد دارد.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: بسیاری از مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان به شکل قرص، پودر یا ترکیبات جدید عرضه می‌شوند و به همین دلیل لازم است والدین نسبت به انواع این مواد، علائم مصرف و شیوه‌های فریب جوانان آگاهی کافی داشته باشند تا بتوانند در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک، به‌موقع از خدمات مشاوره‌ای و تخصصی استفاده کنند.

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر