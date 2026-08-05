باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه سیبیاس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در جریان جنگ با ایران، تقریبا تمام ذخایر جهانی موشکهای دقیق دوربرد خود را مصرف کرده است؛ از جمله تمامی ذخایر موشکهای آتاکمز (ATACMS) و پرسیژن استرایک (Precision Strike Missile).
این شبکه همچنین به نقل از مقامهای آمریکایی اعلام کرد که بیشترین نگرانی کنونی، کاهش تعداد موشکهای رهگیر سامانههای «پاتریوت» و «تاد (THAAD)» است؛ چرا که این موشکها با سرعتی بیشتر از توان صنعت دفاعی آمریکا برای جایگزینی یا تولید مجدد آنها مصرف میشوند.
گزارش رسانههای آمریکایی درباره کاهش ذخایر موشکی این کشور، بار دیگر نگرانیها درباره توان تسلیحاتی آمریکا برای مدیریت همزمان چند درگیری احتمالی را افزایش داده است. پیش از این نیز مقامهای دفاعی و کارشناسان آمریکایی بارها درباره محدودیت ظرفیت تولید مهمات و موشکهای پیشرفته هشدار داده بودند.
در سالهای اخیر، افزایش مصرف تسلیحات در جنگ اوکراین و ارسال گسترده مهمات به متحدان آمریکا، فشار بیشتری بر زنجیره تأمین صنایع نظامی آمریکا وارد کرده است. موشکهای رهگیر سامانههای پاتریوت و تاد، به دلیل فناوری پیچیده و زمانبر بودن روند تولید، از جمله تسلیحاتی هستند که جایگزینی سریع آنها دشوار است.
رسانههای آمریکایی پیش از این نیز گزارش داده بودند که ذخایر برخی مهمات دقیق ارتش آمریکا پس از حمایت نظامی از متحدانش کاهش یافته و واشنگتن برای افزایش ظرفیت تولید، قراردادهای جدیدی با شرکتهای دفاعی منعقد کرده است.
منبع: النشره