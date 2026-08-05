مطالعات نشان داده است که افزایش مصرف منیزیم ممکن است با کاهش خطر از دست دادن عضلات مرتبط با سن و کاهش قدرت مرتبط باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که در مجله Frontiers in Nutrition منتشر شد، نشان داد که افزایش مصرف منیزیم ممکن است با کاهش خطر از دست دادن عضلات مرتبط با سن و کاهش قدرت مرتبط باشد.

محققان داده‌های ۳۸۳۰ کره جنوبی بالای ۵۰ سال را تجزیه و تحلیل کردند و شرکت‌کنندگان را بر اساس میزان مصرف منیزیم در رژیم غذایی به گروه‌هایی تقسیم کردند. دانشمندان همچنین میزان مصرف غذا‌های غنی از منیزیم مانند غلات کامل، آجیل، حبوبات، سبزیجات برگ‌دار، جلبک دریایی و شیر سویا را ارزیابی کردند.

نتایج نشان داد افرادی که مقادیر بیشتری منیزیم مصرف می‌کردند، در مقایسه با افرادی که مقادیر کمتری مصرف می‌کردند، ۵۳٪ کمتر در معرض ابتلا به سارکوپنی، وضعیتی که با از دست دادن عضلات مرتبط با سن و کاهش قدرت مشخص می‌شود، قرار داشتند.

رژیم غذایی غنی از غذا‌های حاوی منیزیم نیز با کاهش تقریباً ۵۰ درصدی خطر سارکوپنی مرتبط بود و این ارتباط حتی پس از در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند سن، سطح فعالیت بدنی، وزن بدن، میزان مصرف پروتئین و کل کالری مصرفی همچنان پابرجا بود.

دانشمندان معتقدند که منیزیم ممکن است با کاهش التهاب مزمن به حفظ سلامت عضلات کمک کند. این مطالعه نشان داد که شرکت‌کنندگانی که مقادیر بیشتری از این ماده معدنی مصرف کردند، سطح پایین‌تری از پروتئین واکنشی C (CRP)، یک شاخص کلیدی التهاب در بدن، داشتند.

کارشناسان سلامت خاطرنشان می‌کنند که منیزیم در بسیاری از عملکرد‌های بدن نقش دارد و ممکن است به تسکین گرفتگی و درد عضلات کمک کند. برخی از مکمل‌های منیزیم نیز ممکن است در بهبود کیفیت خواب نقش داشته باشند. با این حال، پزشکان بر اهمیت مصرف مکمل‌های منیزیم تنها پس از مشورت با پزشک یا متخصص تغذیه و انجام آزمایش‌های لازم برای تعیین نیاز‌های بدن تأکید می‌کنند، زیرا مصرف بیش از حد آن می‌تواند عوارض نامطلوبی ایجاد کند.

منبع: Lenta.ru