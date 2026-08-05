باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانا ویگل، مدیر وابسته ناسا در مدار پایین زمین در یک کنفرانس مطبوعاتی در هوستون، تگزاس گفت: «ما هنوز در حال کار بر روی طرحی برای از رده خارج کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی در پایان سال ۲۰۳۰ هستیم. البته روند خارج کردن ایستگاه از مدار حدود دو سال طول خواهد کشید؛ بنابراین ما برای آن آماده می‌شویم، اما در عین حال، از نظر فنی، ایستگاه در وضعیت خوبی است و حاشیه ایمنی آن بسیار بیشتر است.»

ویگل خاطرنشان کرد که اگر راهنمایی‌های متفاوتی دریافت کنیم، آماده خواهیم بود تا خود را وفق دهیم و مسیر اقدام خود را تغییر دهیم. در صورت تصمیم‌گیری برای افزایش طول عمر ایستگاه، «بیشتر سیستم‌های آن قابل تعویض هستند».

دیمیتری باکانوف، رئیس روسکاسموس، آوریل گذشته اعلام کرد که این شرکت در حال مذاکره با ناسا برای تمدید عمر عملیاتی ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) تا سال ۲۰۳۰ است.

او همچنین اظهار داشت که روسیه قصد دارد اولین ماژول ایستگاه مداری خود (ROS) را در سال ۲۰۲۸ مستقر کند و بر اهمیت هماهنگی برنامه از رده خارج کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی با برنامه ایستگاه مداری جدید روسیه تأکید کرد.

شایان ذکر است که ایستگاه فضایی بین‌المللی از ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸ در مدار خود قرار دارد و جرم آن ۴۳۵ تن است که هنگام اتصال فضاپیما به آن می‌تواند به ۴۷۰ تن برسد.

منبع: TASS