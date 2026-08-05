باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - کارگردان فیلم «پس از عاشقی» گفت این اثر از دغدغه پرداختن به گفت‌وگوی میان نسل‌ها، عشق و ازدواج شکل گرفته است؛ موضوعاتی که به باور او در زندگی امروز کمرنگ شده‌اند و انسان معاصر بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو نیاز دارد.



او درباره شکل‌گیری ایده اولیه «پس از عاشقی» توضیح داد که ثبت زیبایی‌های جاده چالوس در سینما و پرداختن به گفت‌وگوی میان دو نسل، دو محور اصلی شکل‌گیری این فیلم بوده‌اند. به گفته او، علاقه شخصی‌اش به طبیعت، سفر و جاده نیز در مسیر ساخت این اثر نقش داشته است.



این فیلمساز با اشاره به تقدیم «پس از عاشقی» به عباس کیارستمی، گفت برایش اهمیت داشته که فضای فیلم با حال‌وهوای آثار این فیلمساز نزدیک باشد. به همین دلیل، فیلمنامه طی سه سال شکل گرفت و در این مسیر شخصیت‌های فرعی و موضوعات مختلفی به داستان اضافه شدند تا لایه‌های مختلف مفهوم عشق و روابط انسانی بررسی شود.



او معتقد است برای ساخت یک فیلم، ابتدا باید دغدغه و مسئله‌ای وجود داشته باشد. به گفته او، عشق موضوعی است که در جهان امروز نیازمند نگاهی تازه است و تلاش شده در این فیلم از زوایای مختلف به آن پرداخته شود.



کارگردان «پس از عاشقی» درباره انتخاب ساختار جاده‌ای فیلم نیز گفت سفر یکی از عناصر اصلی زندگی انسان است و هر تجربه و ارتباطی می‌تواند نوعی سفر باشد. از نگاه او، سینما نیز سفری است که در آن شخصیت‌ها تغییر می‌کنند و به شناخت تازه‌ای می‌رسند.



به گفته او، انتخاب جاده چالوس به عنوان بستر روایت، علاوه بر دشواری‌های تولید، امکان استفاده از ظرفیت‌های بصری، تنوع و حرکت را فراهم کرد و باعث شد فیلم در قالب یک اثر جاده‌ای شکل بگیرد.



یکی از محورهای اصلی «پس از عاشقی» رابطه میان پدر و پسر است؛ رابطه‌ای که بستری برای طرح دیدگاه‌های دو نسل درباره عشق، ازدواج و زندگی شده است. کارگردان فیلم با اشاره به کمبود گفت‌وگو در جامعه امروز، گفت بسیاری از مسائل انسانی در نبود ارتباط و شنیدن متقابل شکل می‌گیرند.



او توضیح داد که در این فیلم، شخصیت‌ها از طریق گفت‌وگو تلاش می‌کنند خود و دیگری را بهتر بشناسند و همین تعامل میان دو نسل، مخاطب را نیز به فکر کردن درباره این موضوعات دعوت می‌کند.



«پس از عاشقی» در گروه هنر و تجربه اکران شده است. کارگردان این فیلم با اشاره به محدودیت‌های اکران آثار مستقل، تأکید کرد که دیده شدن سینمای فرهنگی تنها بر عهده یک گروه یا مجموعه نیست و نهادهای فرهنگی نیز باید برای معرفی و حمایت از این آثار نقش بیشتری داشته باشند.



او معتقد است فیلم‌هایی که با دغدغه‌های انسانی و اجتماعی ساخته می‌شوند، برای تأثیرگذاری نیازمند فرصت ارتباط با مخاطب هستند و محدودیت سالن و تبلیغات، امکان دیده شدن آن‌ها را کاهش می‌دهد.



فیلم «پس از عاشقی» داستان مرد عکاسی است که برای سفری به جاده شمال، فرزند جوانش را همراه خود می‌کند تا در طول مسیر با نزدیک‌تر شدن به او، درباره اهمیت عشق، زندگی و ازدواج گفت‌وگو کند؛ اما این سفر قرار است سرنوشت متفاوتی برای آن‌ها رقم بزند.