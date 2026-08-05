باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا تاج گردون، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با حضور در منطقه شکار ممنوع روشنکوه شهرستان سرچهان، از محل پیشبینیشده برای اجرای پروژه احیای گوزن زرد ایرانی بازدید و آخرین وضعیت ظرفیتهای حفاظتی و زیرساختهای مورد نیاز این طرح را بررسی کرد.
او در این بازدید، منابع آب منطقه، سامانههای عرفی، شرایط زیستگاهی و امکانات موجود را ارزیابی کرد و روند آمادهسازی بستر اجرای پروژه را مورد بررسی قرار داد. همچنین فهرستی از نیازهای حفاظتی، پایشی، آموزشی و تجهیزاتی منطقه برای اجرای موفق این طرح تهیه شد تا برنامهریزیهای اجرایی بر اساس الزامات فنی و حفاظتی دنبال شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به اهمیت احیای گونههای در معرض تهدید، گفت: پروژه احیای گوزن زرد ایرانی در منطقه روشنکوه با هدف معرفی دوباره این گونه ارزشمند به طبیعت زاگرس و تقویت جمعیت آن، از سال گذشته با انجام مطالعات امکانسنجی آغاز شده و اکنون در آستانه ورود به مرحله اجرا قرار دارد.
او افزود: انتخاب منطقه روشنکوه بر پایه بررسیهای کارشناسی، ظرفیتهای اکولوژیک، شرایط حفاظتی و قابلیت پشتیبانی از این گونه انجام شده و اجرای موفق این پروژه مستلزم تأمین زیرساختهای حفاظتی، مشارکت جوامع محلی و استمرار پایشهای تخصصی است.
گوزن زرد ایرانی از گونههای شاخص و در معرض انقراض کشور به شمار میرود و اجرای برنامههای احیا و بازمعرفی آن در زیستگاههای مستعد، یکی از رویکردهای ملی سازمان حفاظت محیط زیست برای صیانت از تنوع زیستی و تقویت ذخایر ژنتیکی حیاتوحش ایران است.
منبع: محیط زیست فارس