باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مرحله نهایی مسابقات لیگ فوتبال نونهالان مناطق باشگاه‌های کشور در ورزشگاه جهان پهلوان تختی کردکوی برگزار و با قهرمانی پرسپولیس قائمشهر به پایان رسید.

شاگردان اصغر رامشگر در بازی نخست با یک گل از سد سرخ پوشان مرند گذشتند.

کوروش زمانی تک گل مسابقه را بر روی پاس محمدسام عشیری به ثمر رساند.

پرسپولیس قائمشهر در گام آخر که مسابقه جذاب و دیدنی از آب درآمد، با نتیجه ۳ بر ۲ میزبان رقابت‌ها شموشک کردکوی را شکست داد و جشن صعود گرفت.

نماینده شایسته فوتبال مازندران با دبل کوروش زمانی و گل به خودی حریف به برتری دست یافت.

پرسپولیس قائمشهر در مرحله دوم رقابت‌های لیگ فوتبال نونهالان مناطق باشگاه‌های کشور با پیروزی مقابل تیم‌های کیا تهران، جیحون گنبد و متین بابل به مرحله نهایی راه یافت.

رقابت‌های مرحله با میزبانی پرسپولیس قائمشهر در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ برگزار شد.

تیم نونهالان پرسپولیس قائمشهر نیز در مسابقات لیگ فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور حضور دارد.

باشگاه پرسپولیس قائمشهر با مدیریت محمدرضا رامشگر و همکاری برادارانش از تیم‌های پرسابقه فوتبال مازندران است که ستارگان زیادی همچون مهرداد اولادی، هادی نوروزی، مهرداد کفشگری، اصغر نادعلی، فرشاد فرجی، مهدی عبدی و ... را به فوتبال کشور معرفی کرده است.