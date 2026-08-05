باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد شیرپنجه رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: یکی از دوستداران طبیعت با اهدای علوفه مورد نیاز سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی رشکان، در تأمین بخشی از نیاز غذایی این مجموعه مشارکت کرد. این اقدام در راستای حمایت از برنامه‌های حفاظتی و نگهداری از گوزن زرد ایرانی انجام شد و بار دیگر نقش ارزشمند مشارکت‌های مردمی در صیانت از گونه‌های شاخص حیات‌وحش را به نمایش گذاشت.

وی افزود: فرهنگ «نذر طبیعت» فرصتی ارزشمند برای مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست است و هر فرد می‌تواند با توجه به توان و ظرفیت خود، در حفظ گونه‌های جانوری، زیستگاه‌های طبیعی و اجرای برنامه‌های حفاظتی سهیم باشد. گسترش این فرهنگ، علاوه بر تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، زمینه‌ساز افزایش مشارکت‌های مردمی در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور خواهد بود.

شیرپنجه با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه اظهار کرد: حفاظت از حیات‌وحش تنها با تلاش محیط‌بانان و دستگاه‌های متولی محقق نمی‌شود، بلکه همراهی مردم، خیران و دوستداران طبیعت، پشتوانه‌ای ارزشمند برای موفقیت برنامه‌های حفاظتی است. امیدواریم توسعه فرهنگ نذر طبیعت، زمینه حضور گسترده‌تر شهروندان در حمایت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و حفاظت از میراث طبیعی استان را فراهم کند.