بیش از یک میلیارد کیلو وات ساعت انرژی یک ماه گذشته در نیروگاه شهید سلیمی نکا تولید و تحویل شبکه سراسری برق کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ادبی فیروزجایی سرپرست شرکت مدیریت مدیریت تولید برق نکا گفت: بیش از یک میلیارد و ۷۵ میلیون و ۸۷ هزارکیلو وات ساعت انرژی خالص یک ماه گذشته در واحد‌های نیروگاه تولید و تحویل شبکه سراسری برق کشور شد.

او افزود: ۳۱ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه محقق شد و در این مدت ۷۸ درصد انرژی تولیدی در واحد‌های بخار و ۲۲ درصد در بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد.

ادبی فیروزجایی بر اهمیت حفظ پایداری شبکه در ماه‌های گرم سال تأکید کرد و از مردم خواست با پیوستن به پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی، امکان بهره مندی همه ز نعمت برق را فراهم کنند.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: راه اندازی پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی در مازندران افزون بر دو هزار مگاوات در مصرف برق صرفه جویی شد و تداوم این همکاری‌ها برای عبور از ایام پیک مصرف تابستان، ضرورتی است که همه مشترکان رعایت کنند.

ادبی فیروزجایی از مشترکان خواست در زمان‌های اوج بار شبکه، از به کارگیری وسایل پر مصرف مانند اتو و لباسشویی خودداری کنند و با تنظیم دمای کولر‌های گازی روی دمای ۲۵ درجه و استفاده از دور کند در کولر‌های آبی، در کاهش فشار بر شبکه و پایداری تأمین برق برای همه مشترکان سهیم شوند.

نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت تولید ۲۲۱۴ مگاوات بیش از چهار درصد برق کشور را تامین می‌کند

منبع: صدا و سیما