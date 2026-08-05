باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز چهارشنبه با تضعیف دلار اندکی افزایش یافت، در حالی که فعالان بازار منتظر انتشار داده‌های اشتغال آمریکا برای سرنخ‌هایی در مورد اقدام بعدی فدرال رزرو در مورد سیاست پولی هستند.

قیمت طلای اسپات با ۰.۱ درصد افزایش به ۴۰۸۱.۰۹ دلار در هر اونس رسید، در حالی که قیمت طلای آتی آمریکا با ۰.۴ درصد کاهش به ۴۱۳۷.۲۰ دلار رسید.

دلار همچنان به روند نزولی خود ادامه داد و فلزاتی که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند را برای دارندگان سایر ارز‌ها جذاب‌تر کرد.

این هفته همه نگاه‌ها به گزارش اشتغال آمریکا برای ماه جولای است که قرار است روز جمعه منتشر شود. گزارش اشتغال ADP نیز قرار است اواخر امروز منتشر شود.

افزایش شدید قیمت نفت به دلیل درگیری در غرب آسیا منجر به افزایش انتظارات شده است که ممکن است فدرال رزرو مجبور شود نرخ بهره را برای کنترل تورم افزایش دهد.

در مورد سایر فلزات، نقره در معاملات نقدی با ۰.۲ درصد افزایش به ۵۹.۶۱ دلار در هر اونس رسید، پلاتین با ۰.۲ درصد کاهش به ۱۷۳۲ دلار و پالادیوم با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۳۴۸ دلار رسید.

منبع: المیادین