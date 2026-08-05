آتش نشانان شهر باران آتش سوزی بر اثر جوشکاری در یک آپارتمان در حال ساخت را مهار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعلام کرد: در پی وقوع حریق در یک آپارتمان در حال احداث که بر اثر انجام عملیات جوشکاری در مجاورت اجسام قابل اشتعال رخ داد، شهروندان با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند.

۴ خودروی آتش نشانی به همراه ۱۲ آتش نشان و افسر ارشد پس از حضور در محل، حریق را مهار و از گسترش آن جلوگیری کردند.

خوشبختانه این حادثه آسیب جانی نداشت.

توصیه‌های ایمنی در حین جوشکاری:

عملیات جوشکاری باید توسط افراد ماهر و با رعایت اصول ایمنی انجام شود.

پیش از جوشکاری، مواد قابل‌اشتعال را از محل دور کنید. منافذ و مسیر‌های سقوط جرقه را با پوشش مناسب مسدود کنید.

یک کپسول آتش‌نشانی آماده به کار در نزدیکی محل قرار دهید. تا مدتی پس از پایان کار، محل را از نظر وجود آتش یا دود بررسی کنید.