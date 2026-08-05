باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ویوو S۲ دارای بدنه پلاستیکی و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش است و با رتبه‌بندی IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است.

صفحه نمایش آن یک نمایشگر ۶.۸۳ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۶۰ در ۲۸۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۵۰ پیکسل در هر اینچ است.

این دستگاه اندروید ۱۶ را با OriginOS ۶ اجرا می‌کند و از پردازنده Mediatek Dimensity ۷۳۶۰ Turbo، پردازنده گرافیکی Mali-G۶۱۵ MC۲، ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۵۰ مگاپیکسل بوده و قادر به ضبط ویدیوی ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است، در حالی که دوربین جلوی آن ۳۲ مگاپیکسل و تشخیص چهره ارائه می‌دهد.

این گوشی ویوو همچنین دارای دو درگاه سیم‌کارت نانو، یک درگاه USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی، قطب‌نمای الکترونیکی، سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای و یک باتری ۷۰۵۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۴۴ واتی است.

منبع: gsmarena