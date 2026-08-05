باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران، با اشاره به نوسانات برق و اهمیت تجهیزات حفاظتی، بر ضرورت خرید محافظهای برق دارای نشان استاندارد تأکید کرد و گفت: از آنجایی که این محصولات مشمول استاندارد اجباری هستند، تنها نسخههای استاندارد میتوانند در زمان نوسانات ولتاژ، بهطور مؤثر از تجهیزات منزل محافظت کرده و مانع از خسارات احتمالی شوند.
فدوی هشدار داد: که استفاده از تجهیزات غیراستاندارد نه تنها کارایی لازم را ندارند، بلکه میتوانند منجر به کاهش عمر مفید وسایل برقی و ایجاد خطرات جدی ایمنی در محیط خانه شوند. وی توصیه کرد: برای وسایلی مانند یخچال، فریزر و ماشین لباسشویی، حتماً از مدلهای «ارتدار» استفاده شود تا ایمنی مصرفکننده تضمین شود.
وی در تشریح گزارش نظارت بر بازار و تولیدات این فرآورده ادامه داد: در راستای تضمین کیفیت این محصولات، اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان تهران در سال گذشته اقدامات نظارتی انجام داد که بدین شرح است:
- ۳۰۰ مورد بازرسی میدانی از واحدهای تولیدی صورت گرفته است - ۱۰۰ نمونه محصول برای انجام آزمونهای تخصصی از سطح بازار و تولیدات برداشته شد. در پی این نظارتها، پروانه ۸ واحد تولیدی محافظ برق، به دلیل عدم انطباق با الزامات استاندارد، ابطال، پروانه ۴ واحد نیز تا زمان رفع نواقص تعلیق و پروانه ۹ واحد تولیدی نیز تمدید شد.
گفتنی است، در حال حاضر ۳۰ واحد تولیدی دارای پروانه معتبر استاندارد در استان تهران محافظ برق تولید میکنند. این مقام مسؤول در پایان به شهروندان توصیه کرد: برای اطمینان از اصالت و معتبر بودن نشان استاندارد، مصرفکنندگان میتوانند شماره ۱۰ رقمی پروانه کاربرد علامت استاندارد درجشده روی محصول را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند. این اقدام به خریداران کمک میکند تا با اطمینان بیشتری محصول مورد نیاز خود را انتخاب کرده و از خرید محصولات فاقد استاندارد خودداری کنند.