مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۹۵ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریالی از قاچاقچی نفتگاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - قهرمان شاهی گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پلدختر به پرونده قاچاق ۴۳ هزار لیتر نفتگاز به ارزش ۳۱ میلیارد و ۹۷۸ میلیون ریال رسیدگی کرد.
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی، تخلف قاچاق را محرز و متخلف را به پرداخت ش ۶۳ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد و جریمه وصول شد.
 
شاهی گفت: شعبه بر اساس ماده ۱۴۸، تبصره ۱ قانون آیین دادرسی کیفری از کامیون، رفع توقیف و با اضافه شدن هزینه آزمایشات صورت گرفته در مجموع متخلف را به پرداخت ۹۵ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال جریمه کرد.
 
شاهی گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان پلدختر هنگام بازرسی از خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی، این میزان سوخت را از یک دستگاه کامیون کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
 
منبع: دادگستری لرستان
 
برچسب ها: قاچاق چیان قاچاق ، دادگستری
خبرهای مرتبط
کشف چهار اثر باستانی از قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان
کشف محموله‌های قاچاق تاغ در میرجاوه؛ برخورد قاطع یگان حفاظت با سودجویان
ضبط بیش از ۱۱ هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در سنندج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت جلوه‌ای ارزشمند از حیات‌وحش در منطقه حفاظت شده اشترانکوه + فیلم
آخرین اخبار
ثبت جلوه‌ای ارزشمند از حیات‌وحش در منطقه حفاظت شده اشترانکوه + فیلم
ثبت هویت علمی و فرهنگی استان در گرو مشارکت نخبگان و انجمن‌های مردمی است
فاز نخست نیروگاه خورشیدی خرم‌آباد در آستانه بهره‌برداری
طرح پزشک خانواده در دلفان موفق عمل کرد؛ کاهش هزینه‌های درمان و بستری رایگان بیماران
تولید سالانه ۸۵ هزار تن سیب در لرستان