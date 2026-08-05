باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: ساعت ۱۲:۵۵ روز اول آبان‌ماه ۱۴۰۴، وقوع یک فقره قتل و انتقال جسد مردی به بیمارستان شهدای یافت‌آباد از سوی بازپرس ویژه قتل به تیم بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه تیم بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و عوامل پزشکی قانونی در محل حاضر شدند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد جسد متعلق به مردی ۳۷ ساله، متأهل و دارای شغل آزاد است که داخل ملحفه بیمارستانی پیچیده شده بود.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در معاینه اولیه جسد، آثار جراحت عمیق در ناحیه کتف سمت راست مشاهده شد که با دستور مقام قضایی، جسد برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عامل یا عاملان جنایت آغاز شد.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: بررسی‌های میدانی نشان داد مقتول ساعت ۲۱:۳۰ روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در محدوده یافت‌آباد با سه نفر که با یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ سفیدرنگ به محل آمده بودند، درگیر شده است.

وی گفت: در جریان این نزاع، یکی از افراد حاضر با سلاح سرد ضربه‌ای به ناحیه کتف مقتول وارد کرده و سپس به همراه دو همدست خود با خودرو از محل گریخته‌اند. مقتول پس از وقوع درگیری با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اورژانس تماس گرفته و به بیمارستان منتقل شده بود، اما به دلیل شدت جراحت جان خود را از دست داد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: کارآگاهان اداره دهم با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی سرنخ‌های موجود و شناسایی محل‌های تردد متهمان، موفق شدند در پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴ دو نفر از افراد مرتبط با این پرونده را در محدوده سه‌راه آذری شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی، در بازجویی‌های فنی و تخصصی به حضور در نزاع منجر به قتل اعتراف کردند و با قرار تأمین قضایی تحت نظر قرار گرفتند.

سرهنگ نثاری ادامه داد: تحقیقات تکمیلی نشان داد ضارب اصلی پس از ارتکاب جنایت از تهران خارج شده و در شهرستان بندرعباس مخفی شده است که کارآگاهان اداره دهم با اخذ نیابت قضایی و اعزام تیم عملیاتی، در یک عملیات ضربتی موفق شدند وی را دستگیر و به تهران منتقل کنند.

وی بیان کرد: در ادامه تحقیقات، یکی دیگر از متهمان پرونده نیز در محدوده یافت‌آباد شناسایی و دستگیر شد و روند بررسی ابعاد مختلف این جنایت ادامه یافت.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در جریان بازجویی‌های تخصصی و مواجهه حضوری میان متهمان، متهم اصلی پرونده به نام «احمد» به تشریح نحوه وقوع درگیری پرداخت و مدعی شد در جریان مشاجره میان مقتول و فردی دیگر وارد ماجرا شده و با چاقویی که همراه داشته، ضربه‌ای به وی وارد کرده است.

وی افزود: دو متهم دیگر نیز ضمن تأیید اظهارات متهم اصلی، به حضور در صحنه درگیری و ضرب و جرح مقتول اعتراف کردند.

سرهنگ نثاری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اعترافات متهمان و دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، ضارب اصلی به اتهام قتل عمد و دو متهم دیگر به اتهام مشارکت در نزاع دسته‌جمعی با قرار بازداشت موقت در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند و تحقیقات تکمیلی در این پرونده همچنان ادامه دارد.

منبع: پلیس