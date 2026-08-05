امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۴ میلیون  و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۲۷ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۴ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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