مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اعزام بیش از ۱۲ هزار زائر اربعین حسینی از ابتدای اجرای طرح اربعین به پایانه مرزی مهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون، ۱۲ هزار زائر با انجام ۴۹۷ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان به پایانه مرزی مهران اعزام شده‌اند.

شکری ادامه داد: با توجه به بازگشت زائران ، تمهیدات لازم برای تأمین ناوگان پیش‌بینی شده و ناوگان مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضای زائران برگشتی از پایانه های مرزی مهران و تمرچین در اماکن مدنظر مستقر است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان تا پایان اجرای طرح اربعین به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی و جابه‌جایی زائران بوده و هیچ‌گونه نگرانی از بابت تأمین وسیله نقلیه وجود ندارد.

برچسب ها: اعزام زائران اربعین ، مرز مهران
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