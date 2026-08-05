باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون، ۱۲ هزار زائر با انجام ۴۹۷ سفر توسط ناوگان حملونقل عمومی استان به پایانه مرزی مهران اعزام شدهاند.
شکری ادامه داد: با توجه به بازگشت زائران ، تمهیدات لازم برای تأمین ناوگان پیشبینی شده و ناوگان مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضای زائران برگشتی از پایانه های مرزی مهران و تمرچین در اماکن مدنظر مستقر است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: ناوگان حملونقل عمومی استان تا پایان اجرای طرح اربعین بهصورت شبانهروزی آماده خدمترسانی و جابهجایی زائران بوده و هیچگونه نگرانی از بابت تأمین وسیله نقلیه وجود ندارد.