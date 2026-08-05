کارشناس هواشناسی هرمزگان از افزایش محسوس دمای هوا در بیشتر نقاط استان، تداوم ناپایداری جوی در ارتفاعات و احتمال نفوذ گردوغبار به مناطق شرقی تا روز شنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی هرمزگان، امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، با رشد ابر در ارتفاعات، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران بهویژه در ارتفاعات شرقی وجود دارد.
از پنجشنبه تا شنبه، ناپایداریهای عصرگاهی در ارتفاعات استان تضعیف میشود؛ همچنین با توجه به تشدید بادهای ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، احتمال نفوذ گردوغبار از این مناطق به نواحی شرقی هرمزگان وجود دارد.
در مناطق دریایی استان تا روز شنبه وزش باد قابلملاحظهای پیشبینی نمیشود و با توجه به وزش بادهای سطحی، شرایط برای فعالیتهای دریایی و دریانوردی مساعد خواهد بود؛ با این حال شناورها باید احتیاط لازم را داشته باشند.
همچنین از امروز تا شنبه، بهدلیل کاهش رطوبت نسبی، افزایش محسوس دمای هوا در طول روز در بیشتر نقاط استان پیشبینی میشود.
توصیه میشود شهروندان در ساعات گرم روز از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید و در زمان غبارآلود شدن هوا از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و دامداریها و صرفهجویی در مصرف آب و برق نیز مورد تأکید است.
منبع خبر:ادارهکل هواشناسی هرمزگان