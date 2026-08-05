باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته پزشک متخصص، افرادی که سابقه آسم یا آلرژیهای تنفسی دارند، بیش از دیگران در معرض تشدید علائم با برخی خوراکیها قرار میگیرند. ترشیجات، غذاهای تند و پرادویه و هر ماده غذایی که پیشتر باعث بروز واکنش آلرژیک در فرد شده است، میتواند زمینهساز بروز مشکلات تنفسی باشد؛ بنابراین توصیه میشود این افراد رژیم غذایی آشنا و کمتحریکتری را در سفر انتخاب کنند.
متخصصان همچنین یادآور میشوند که محرکهای بیماریهای تنفسی تنها به غذا محدود نمیشود. قرار گرفتن در معرض گرد و غبار، بوی مواد شوینده مانند وایتکس و جوهرنمک، حشرهکشها و سایر مواد شیمیایی نیز میتواند علائم آسم و آلرژی را تشدید کند؛ از این رو دوری از این عوامل در کنار رعایت رژیم غذایی مناسب، نقش مهمی در حفظ سلامت بیماران تنفسی دارد.