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مبتلایان به آسم و آلرژی از این غذا‌ها دوری کنند + فیلم

متخصصان تأکید می‌کنند افراد مبتلا به آسم و آلرژی‌های تنفسی در سفر باید از مصرف غذا‌های تند، پرادویه و سایر مواد غذایی محرک یا آلرژی‌زا پرهیز کنند تا احتمال تشدید علائم کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته پزشک متخصص، افرادی که سابقه آسم یا آلرژی‌های تنفسی دارند، بیش از دیگران در معرض تشدید علائم با برخی خوراکی‌ها قرار می‌گیرند. ترشیجات، غذا‌های تند و پرادویه و هر ماده غذایی که پیش‌تر باعث بروز واکنش آلرژیک در فرد شده است، می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات تنفسی باشد؛ بنابراین توصیه می‌شود این افراد رژیم غذایی آشنا و کم‌تحریک‌تری را در سفر انتخاب کنند.

متخصصان همچنین یادآور می‌شوند که محرک‌های بیماری‌های تنفسی تنها به غذا محدود نمی‌شود. قرار گرفتن در معرض گرد و غبار، بوی مواد شوینده مانند وایتکس و جوهرنمک، حشره‌کش‌ها و سایر مواد شیمیایی نیز می‌تواند علائم آسم و آلرژی را تشدید کند؛ از این رو دوری از این عوامل در کنار رعایت رژیم غذایی مناسب، نقش مهمی در حفظ سلامت بیماران تنفسی دارد.

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