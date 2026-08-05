رئیس هیئت کاراته استان یزد، از افتخارآفرینی داوران یزدی در آوردگاه سوپر لیگ کاراته کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مهدی درویش رئیس هیئت کاراته استان یزد گفت: داوران یزدی در مسابقات کاراته دانشجویان منطقه ۶ کشور حضوریافتند.

وی افزود: مسابقات کاراته دانشجویان منطقه ۶ کشور به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد و داوران در دو بخش کاتا و کومیته جامعه داوری کاراته استان یزد را برعهده داشتند.

بر اساس این گزارش، ۱۰ تن از داوران برجسته و رسمی استان یزد، امر قضاوت این رقابت‌ها را بر عهده داشتند که با دانش فنی و تسلط خود، نقش مهمی در برگزاری باکیفیت و استاندارد این مسابقات ایفا کردند.

رئیس هیئت کاراته استان یزد، از درخشش فرخنده صفوی زاده داور شایسته یزدی در آوردگاه سوپر لیگ کاراته بانوان کشور خبر داد.

افتخارآفرینی داوران یزدی در آوردگاه سوپر لیگ کاراته کشور

در جریان دور سوم از مرحله برگشت مسابقات سوپر لیگ کاراته آزاد که در سالن کبکانیان تهران برگزار شد، داوران توانمند استان یزد با حضوری مقتدرانه، جلوه‌ای از دانش و عدالت‌محوری را در قضاوت به نمایش گذاشتند.

نکته حائز اهمیت و مایه مباهات برای جامعه کاراته استان، حضور چشمگیر داوران یزدی در این رویداد بزرگ کشوری است؛ به طوری که از مجموع ۲۵ داور دعوت شده از سراسر استان‌های کشور، ۷ داور ارزشمند از استان یزد وظیفه قضاوت این مسابقات حساس را بر عهده داشتند.

این آمار قابل توجه، نشان‌دهنده اعتماد کامل فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران به سطح فنی و دانش داوری استان یزد است که بی‌تردید، دستاوردی بزرگ و افتخاری ماندگار برای ورزش استان محسوب می‌شود.

اسامی داوران شایسته اعزامی استان یزد:

بانوان: فرخنده صفوی زاده

آقایان:

۱. علیرضا خیری

۲. علیرضا شیخ‌ها

۳. محمدرضا حسینی

۴. فرید انتظاری

۵. سید محمد زرگرچی

۶. سید مالک ملک

۷. مهدی درویش

هیئت کاراته استان یزد ضمن قدردانی از میزبانی شایسته دانشگاه یزد، حضور موفق داوران استان در این آوردگاه ورزشی را تبریک گفته و برای تمامی قهرمانان و دانشجویان شرکت‌کننده آرزوی موفقیت در مراحل کشوری را دارد.