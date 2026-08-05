باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال در شرایط کنونی کشور گفت: به دلیل شرایط جنگی و بر اساس دستور مستقیم رئیس‌جمهور، در هر استان پنج قرارگاه تشکیل شده که یکی از این قرارگاه‌ها، قرارگاه اشتغال و تأمین اجتماعی است که مدیریت آن در فارس بر عهده اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار دارد.

او افزود: برخی دستگاه‌ها عملکرد بسیار مطلوبی در حوزه اشتغال داشته‌اند، اما تعدادی از دستگاه‌ها نیز گزارش‌های چندان موفقی ارائه نکرده‌اند که به همین دلیل این نشست برگزار شد تا با تعیین ادبیات و چارچوب مشخص در حوزه اشتغال، اقدامات دستگاه‌ها هماهنگ شود.

بیاری اظهار کرد: گزارش برنامه‌های حوزه اشتغال باید در نشست آینده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس ارائه شود و همه دستگاه‌ها نیز گزارش اقدامات ملی و استانی خود را در روز‌های آینده به این اداره‌کل ارسال کنند.

او ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌ها، اهداف و اقدامات خود را برای سال ۱۴۰۵ و همچنین برنامه‌های سال جاری در حوزه اشتغال به‌صورت دقیق مشخص و اعلام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: تحولاتی که در این حوزه دنبال می‌شود باید در قالب ایده‌های ملی و استانی و همچنین زنجیره آموزش تبیین و ارائه شود.

او افزود: تکمیل زنجیره آموزش از تاکیدات رئیس‌جمهور است و در این زمینه باید حلقه‌های مفقوده شناسایی شود، چرا که وجود فارغ‌التحصیلان بیکار نشان‌دهنده وجود خلأ‌هایی در این زنجیره است.

بیاری با تشریح برنامه‌های عملیاتی و اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح ملی گفت: اتصال کارگاه‌های کوچک به کارگاه‌های بزرگ، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی شرکت‌های تعاونی از طریق شرکت توزیع و پخش پگاه، اجرای طرح یارانه دستمزد و طرح «هزار میدان، هزار بازار» از مهم‌ترین برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت کار به استان‌ها است.

او افزود: بر اساس طرح یارانه دستمزد، ۳۵ درصد حقوق به مدت یک سال به کارفرمایانی پرداخت می‌شود که نسبت به جذب زنان سرپرست خانوار و ۲۵ درصد نیز برای بکارگیری افراد بهبود یافته از اعتیاد و زندانیان آزاد شده و افراد تحت پوشش بهزیستی به مدت یک سال پرداخت خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس اظهار کرد: در قالب طرح «هزار میدان، هزار بازار» نیز غرفه‌های فروش محصولات برای تولیدکنندگان ایجاد می‌شود تا بتوانند تولیدات خود را مستقیماً به بازار عرضه کنند که در این زمینه اقدامات مهمی در سطح استان فارس انجام شده است.

او در ادامه به برنامه‌های ابتکاری استان فارس در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: اجرای طرح‌های هفت‌گانه اشتغالزا و مهارت آفرینی، اتصال فارغ‌التحصیلان فنی دانشگاه‌ها به پارک علم و فناوری، پروژه معرفی شیراز به عنوان کلانشهر کارآفرینی ایران، برگزاری دوره‌های دیجیتال مارکتینگ برای متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی، ایجاد دهکده مشاغل خانگی و تکمیل زنجیره آموزش از مهم‌ترین برنامه‌های نوآورانه در سطح استان فارس است.

بیاری افزود: هدف از تکمیل زنجیره آموزش، برطرف کردن حلقه مفقوده میان مراکز آموزشی و شرکت‌ها و محیط‌های کسب و کار و افزایش بهره‌وری سازمانی و فردی است.

او ادامه داد: اتصال دانشجویان فنی از سال سوم به بعد به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، اجرای دوره‌های کارورزی سه‌ماهه برای تمامی فارغ‌التحصیلان دارای مدرک کارشناسی همراه با پرداخت ماهانه دو میلیون تومان کمک‌هزینه، اشتغال پس از پایان دوره و معافیت یک‌ساله کارفرمایان از پرداخت سهم ۲۳ درصدی بیمه اجباری تأمین اجتماعی از دیگر برنامه‌ها و مشوق‌های پیش‌بینی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: نخستین مرکز آموزشی تخصصی حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیمه مرکزی و جنوب کشور در شیراز تأسیس خواهد شد که زنجیره کارآفرینی در سطح فارس کامل‌تر شود.

او افزود: اجرای طرح «صندلی تجربه» نیز با هدف انتقال تجربه کارآفرینان در استان فارس راه‌اندازی شده و کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی آن در حال برگزاری است.

بیاری تاکید کرد: اقدامات همه دستگاه‌ها در حوزه اشتغال نظیر اقدامات نوآورانه در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باید همسو، هماهنگ و مکمل یکدیگر باشد و دستگاه‌ها طرح‌های کلان، ایده‌های نوآورانه، برنامه‌های ایجاد اشتغال و راهکار‌های حفظ اشتغال موجود را برای جمع‌بندی تا هفته آینده ارائه کنند.

اشتغال؛ مولفه‌ای اقتصادی اجتماعی و چند بعدی است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست گفت: این جلسه در پی دستور استاندار فارس برای تدوین و تشریح برنامه‌های ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی در حوزه اشتغال برگزار شده است.

ابوالفضل اژدری افزود: اشتغال دیگر صرفاً یک مؤلفه اقتصادی نیست، بلکه اکنون به یک مؤلفه اجتماعی، اقتصادی و چندبعدی تبدیل شده است.

او ادامه داد: فعالیت جداگانه دستگاه‌ها در حوزه اشتغال و نبود هماهنگی میان آنها موجب بروز اشکال و عدم تحقق اهداف تعیین شده می‌شود و فعالیت‌های جزیره‌ای در این حوزه مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.

اژدری گفت: دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های ملی و استانی خود را در حوزه اشتغال تا اوایل هفته آتی به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارائه کنند تا نمای کلی و تراز فعالیت‌های استان در این حوزه تدوین و مشخص شود.

منبع: تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس