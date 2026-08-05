باشگاه خبرنگاران جوان- یزدان خسروی اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون، ۷۵۶ هزار و ۶۵۱ زائر ایرانی از مرزهای خوزستان وارد کشور شده‌اند که ۶۷۴ هزار و ۷۱۰ نفر از مرز شلمچه و ۱۶۰ هزار و ۹۴۱ نفر از مرز چذابه وارد ایران شده‌اند.

وی افزود: در این مدت همچنین ۹۲۹ هزار و ۷۶۴ زائر ایرانی از مرزهای استان راهی عتبات عالیات شدند که از این تعداد، ۷۳۴ هزار و ۲۶۳ نفر از مرز شلمچه و ۱۹۵ هزار و ۵۰۱ نفر از مرز چذابه از کشور خارج شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: همچنین طی این مدت ۴۵ هزار و ۲۸۳ تبعه خارجی وارد کشور و ۱۵۷ هزار و ۸۳۰ تبعه خارجی از مرزهای شلمچه و چذابه خارج شدند.

خسروی با اشاره به مجموع تردد ثبت‌شده در مرزهای خوزستان گفت: از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون، یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۱۶ تردد در پایانه مرزی شلمچه و ۳۹۷ هزار و ۵۱۲ تردد در پایانه مرزی چذابه به ثبت رسیده که مجموع تردد از ۲ مرز استان را به یک میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۲۸ نفر رسانده است.

وی با بیان اینکه روند بازگشت زائران به کشور همچنان ادامه دارد، از زائران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزها را از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت کرده و با مدیریت زمان، سفر خود را برنامه‌ریزی کنند.

منبع: ایرنا