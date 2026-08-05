باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - طرح توسعه شبکه فیبرنوری در شهر نقنه با توافق مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری و شهرداری این شهر، وارد مرحله برنامه‌ریزی و مطالعات فنی شد. اقدامی که زمینه‌ساز ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش کیفیت خدمات مخابراتی و دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت خواهد بود.

محمدرضا کریمی مدیر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیگیری‌های شهرداری، شورای اسلامی شهر و مطالبات مردمی، اظهار کرد: اجرای شبکه فیبرنوری در شهر نقنه به‌صورت رسمی در دستور کار مخابرات منطقه قرار گرفته است و پس از انجام مطالعات تخصصی، طراحی مسیر‌ها و فراهم شدن الزامات فنی، عملیات اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه فیبرنوری از مهم‌ترین برنامه‌های مخابرات برای ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی استان است، افزود: این طرح با هدف افزایش سرعت و پایداری اینترنت، ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی، پاسخگویی به نیاز روزافزون مشترکان و ایجاد بستر لازم برای ارائه خدمات نوین دیجیتال در حال پیگیری است.

مدیر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: توسعه فیبرنوری، علاوه بر بهبود کیفیت ارتباطات، نقش مؤثری در توسعه کسب‌وکار‌های دیجیتال، خدمات الکترونیک، آموزش مجازی و هوشمندسازی شهر‌ها خواهد داشت و اجرای این پروژه در نقنه نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

غفاری شهردار نقنه نیز توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و با تأکید بر نقش فیبرنوری در توسعه خدمات الکترونیک، هوشمندسازی شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان، از آمادگی کامل شهرداری برای همکاری، تسهیل صدور مجوز‌ها و همراهی در اجرای این پروژه خبر داد.