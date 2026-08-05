باشگاه خبرنگاران جوان - بامداد بیست‌ویکم رمضان سال چهلم هجری، جامعه‌ی اسلامی با یکی از بزرگ‌ترین و هولناک‌ترین بحران‌های تاریخ خود مواجه شد: شهادت امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع). این واقعه نه‌تنها یک فقدان فردی، بلکه ضربه‌ای سنگین به پیکره‌ی یک جامعه بود که رهبری بی‌نظیر خود را از دست داده بود. مردم کوفه که سال‌ها در سایه‌ی عدالت و شجاعت علی (ع) زیسته بودند، ناگهان خود را در برابر انبوهی از پرسش‌های بی‌پاسخ، اندوهی عمیق و ترسی از آینده‌ای نامعلوم یافتند. در این شرایط، امام حسن مجتبی (ع) با مدیریتی هوشمندانه و الهام‌بخش، بحران روانی جامعه را مهار کرد و مسیر تازه‌ای را پیش روی مسلمانان گشود.

زمینه‌های بحران روانی پس از شهادت

فقدان امیرالمؤمنین (ع) در ماه رمضان و در شبی که از نظر تاریخی با وقایعی بزرگ همچون نزول قرآن، عروج حضرت عیسی (ع) و شهادت یوشع‌بن‌نون (وصی حضرت موسی) هم‌زمان بود، این ضایعه را در ذهن جامعه، به سطحی فراتر از یک رخداد معمولی ارتقا می‌داد. از سوی دیگر، امیرالمومنین علی (ع) وصیت کرده بود که تشییع جنازه‌اش مخفیانه انجام شود و قبرش پنهان بماند؛ این امر، سوگ و حیرت را در میان شیعیان دوچندان کرد. جامعه در سردرگمی میان اندوهی عمیق، ترس از آینده و نگرانی از تهاجم معاویه، گرفتار بحرانی تمام‌عیار شده بود.

تثبیت فوری نظام مدیریتی

امام حسن (ع) بلافاصله پس از خاکسپاری پدر، پیش از آنکه شوک اولیه فروکش کند، راهی مسجد کوفه شد. ایشان با حضور در مسجد و ایراد خطبه‌ای تاریخی، عملاً دو هدف راهبردی را دنبال کرد: اول، جلوگیری از خلأ قدرت و بروز هرج‌ومرج؛ دوم، تسکین روانی جامعه با یادآوری جایگاه والای امیرالمؤمنین (ع).

ایشان در این خطبه فرمود: «ای مردم، در این شب قرآن نازل شد، و در این شب عیسی‌بن‌مریم به آسمان برده شد، و در این شب یوشع‌بن‌نون کشته شد، و در این شب پدرم امیرالمؤمنین (ع) از دنیا رفت. به خدا سوگند هیچ‌یک از اوصیا بر پدرم در رفتن به بهشت پیشی نجسته و نه هر کس که پس از اوست.»

با این سخن، امام (ع) شهادت پدر را نه یک پایانِ تلخ، بلکه پیوستن به کاروان انبیا و اوصیا ترسیم کرد؛ ضایعه‌ای که در بستر تاریخ، جایگاهی والا داشت.

بازسازی هویت از دست‌رفته

یکی از مؤلفه‌های اساسی بحران روانی، ازدست‌دادن «هویت جمعی» است. مردم کوفه خود را با علی (ع) می‌شناختند. امام حسن (ع) در خطبه‌ی خود با برشمردن فضایل پدر، این هویت را بازسازی کرد:

«این‌گونه بود که رسول خدا (ص) او را در هر ماموریت جنگی می‌فرستاد، جبرئیل در سمت راست او و میکائیل در سمت چپ او می‌جنگیدند و هیچ درهم و دیناری پس از خود به‌جا نگذاشت جز هفتصد درهم که از جیره‌ی بیت‌المال او اضافه آمده بود و آن را جمع کرده بود تا خادمی برای خانواده‌اش خریداری کند.»

این توصیف، تصویر مردی را زنده می‌کرد که نه تنها در میدان نبرد با یاری فرشتگان می‌جنگید، بلکه در نهایت زهد، حتی یک درهم اضافه را برای خدمت به خانواده‌اش کنار می‌گذاشت. این روایت، به جامعه‌ی داغ‌دار، مایه‌ی مباهات و عزت می‌بخشید و غم را به افتخار تبدیل می‌کرد.

تسلیت‌بخشی و امیدآفرینی با الهام از قرآن

امام حسن (ع) با اشاره به هم‌زمانی شهادت پدر با وقایع بزرگ تاریخی، در واقع از آموزه‌های قرآنی برای تسلیت‌بخشی بهره گرفت. قرآن کریم می‌فرماید:

«وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ. الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

«و مژده ده به صابران، کسانی که چون مصیبتی به ایشان رسد، گویند: ما از آنِ خداییم و به سوی او بازمی‌گردیم.»

امام (ع) با این نگاه، مصیبت را در چارچوب «بازگشت به سوی خدا» معنا کرد و از انفعال و یأس، جامعه را به سمت «صبرِ فعال» هدایت نمود. ایشان با این کار، نه تنها غم را تسکین داد، بلکه انرژی روانی جامعه را برای رویارویی با تهدیدات پیش رو حفظ کرد.

تثبیت موقعیت و بیعت‌گیری

پس از خطبه، بیش از چهل‌هزار نفر با امام حسن (ع) برای خلافت بیعت کردند. این بیعت‌گسترده، نقش مؤثری در بازیابی اعتمادبه‌نفس جامعه داشت. مردم با این کار احساس کردند که خلأ قدرت پر شده و آینده‌ای روشن در انتظارشان است. امام (ع) با پذیرش بیعت و معرفی خود به عنوان جانشینِ برحقِ پدر، بحران «سردرگمی هویتی» را مهار کرد و امید را به جامعه بازگرداند.

مدیریت آرام‌بخش در برابر تهدید روانی معاویه

معاویه به‌محض شنیدن خبر شهادت علی (ع)، از شرّ بزرگ‌ترین مانع خود آسوده شد. اما امام حسن (ع) اجازه نداد این شادیِ دشمن، به یأسِ جامعه تبدیل شود. ایشان با نشان‌دادن آمادگی برای جنگ، به جامعه این پیام را داد که دوران ضعف به سر آمده و قدرت جایگزین شده است. این اقدام، بحران «ترس از آینده» را تا حد زیادی مهار کرد و به مردم جرئت بخشید.

صبر و حلم؛ الگویی برای تاب‌آوری روانی

امام حسن (ع) در تمام این دوران، با «حلم» و «صبر»ی مثال‌زدنی، خود الگوی تاب‌آوری روانی برای جامعه بود. قرآن کریم خطاب به مؤمنان می‌فرماید:

«وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ»

«و از صبر و نماز یاری جویید.»

امام (ع) با آرامش و وقار خود، این اصل را به جامعه آموخت که بحران‌ها با شتابزدگی و هراس حل نمی‌شوند، بلکه با صبر، نماز و توکل بر خدا می‌توان از آن‌ها عبور کرد. ایشان با صبر و شکیبایی خود، بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه را حل می‌کرد و چه‌بسا با گذشت خود، دشمن را به دوست تبدیل می‌نمود.

پیامدهای مدیریت بحران امام حسن (ع)

حاصل این مدیریت هوشمندانه، عبور جامعه از هولناک‌ترین بحران روانی تاریخ صدر اسلام بود. امام (ع) با خطابه‌ای تاریخی، هویت ازدست‌رفته را بازگرداند؛ با بیعت‌گیری گسترده، خلأ قدرت را پر کرد؛ با یادآوری جایگاه والای پدر، اندوه را به عزت تبدیل نمود؛ و با الگوسازی از صبر و حلم، تاب‌آوری روانی جامعه را افزایش داد. هرچند این آرامش نسبی، با صلح‌نامه‌ی سال ۴۱ هجری به مسیری تازه رفت، اما جامعه‌ای که از بحران شهادت امیرالمومنین علی (ع) عبور کرده بود، به مدد مدیریت امام حسن (ع)، توانست موجودیت خود را حفظ کند.

مدیریت بحران‌های روانی جامعه پس از شهادت امیرالمؤمنین (ع) توسط امام حسن مجتبی (ع)، نمونه‌ای بی‌نظیر از رهبری در شرایط سخت است. ایشان با تلفیق سه مؤلفه‌ی کلیدی — تسکین فوری (از طریق خطابه)، بازسازی هویت (با یادآوری فضایل پدر) و امیدآفرینی (با بیعت‌گیری و اعلام آمادگی) — جامعه‌ای را که در آستانه‌ی فروپاشی روانی بود، به ثبات و آرامش نسبی رساندند. این الگو، امروز نیز برای هر رهبر و مدیری که در بحران‌های اجتماعی و روانی با جامعه‌ای داغ‌دار و سرگشته مواجه می‌شود، سرمشقی ماندگار و راهگشاست.

منبع: ابناء