مستند جدید «سوئز: ۲۴ ساعتی که استعمار بریتانیا را در هم شکست» محصول سال ۲۰۲۶ انگلستان در روز پنجشنبه ۱۵ مرداد از شبکه چهار به نمایش درخواهد آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «سوئز: ۲۴ ساعتی که استعمار بریتانیا را در هم شکست (Suez: ۲۴ Hours That Broke the British Empire)»، مستندی که در دو قسمت عرضه شده، در یک قسمت ۹۲ دقیقه‌ای در ۱۵ مرداد از شبکه چهار پخش خواهد شد.

«سوئز: ۲۴ ساعتی که استعمار بریتانیا را در هم شکست» مستندی است از دسته تاریخی و سیاسی،  محصول سال ۲۰۲۶ انگلستان که امتیاز آن در IMDB روی عدد ۷.۲ از ۱۰ ایستاده است.

مستند سوئز، در مورد یکی از مهم‌ترین بحران‌های سیاسی قرن بیستم، یعنی بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶، است. بحرانی که نه‌تنها سرنوشت مصر و خاورمیانه را تغییر داد، بلکه نقطه پایانی بر جایگاه استعمار بریتانیا به‌عنوان یک قدرت جهانی مستقل بود.

زمان پخش این مستند روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ بوده و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۴ خواهد بود.

برچسب ها: بریتانیا ، مستند
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