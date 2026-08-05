کارشناس بازار خودرو، با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: بازار خودرو در حال حاضر تقریباً در وضعیت رکود قرار دارد و متناسب با برخی اخبار و تحولات فضای کلان اقتصادی، تنها نوسان‌های محدودی را به سمت افزایش یا کاهش قیمت تجربه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: بازار خودرو در حال حاضر تقریباً در وضعیت رکود قرار دارد و متناسب با برخی اخبار و تحولات فضای کلان اقتصادی، تنها نوسان‌های محدودی را به سمت افزایش یا کاهش قیمت تجربه می‌کند.

وی افزود: در دوره اخیر، به دلیل حاکم بودن فضای رکودی بر بازار، در مورد برخی خودروها حتی کاهش قیمت نیز مشاهده شده است. با این حال، به نظر می‌رسد روند نوسان محدود قیمت‌ها همچنان ادامه داشته باشد تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود و قیمت ارز نیز به وضعیت باثباتی برسد.

صدرایی با بیان اینکه افزایش عرضه خودرو می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند، تصریح کرد: اگر عرضه خودرو چه در بخش تولید داخلی و چه در حوزه واردات افزایش یابد، می‌توان به متعادل‌تر شدن بازار امیدوار بود، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که فعلاً نه کاهش چشمگیر قیمت‌ها محتمل است و نه افزایش شدید؛ بلکه بازار در فضایی نوسانی و همراه با رکود به مسیر خود ادامه می‌دهد.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: تا زمانی که یک ثبات کلی و پایدار در متغیرهای اقتصادی به وجود نیاید، همین روند در بازار ادامه‌دار خواهد بود.

وی درباره رفتار خریداران و فروشندگان در بازار نیز گفت: در شرایط فعلی، مصرف‌کنندگان واقعی در صورت نیاز اقدام به خرید خودرو می‌کنند و فروشندگان واقعی نیز در صورت نیاز، خودروی خود را به فروش می‌رسانند. بنابراین، نباید انتظار داشت که قیمت‌ها در کوتاه‌مدت کاهش قابل‌توجهی داشته باشد یا به شکل محسوسی افزایش یابد.

صدرایی تأکید کرد: در مقطع کنونی، بخش زیادی از دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو خارج شده‌اند و عمده خریداران را مصرف‌کنندگان واقعی تشکیل می‌دهند.

برچسب ها: خودرو ، بازار خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
امیداورم همیشه در این رکود بمونه تا فرغون سازی های داخلی با خاک یکسان بشن.
خدا لعنت کنه این دولت بی لیاقت را.
۱
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