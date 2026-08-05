اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت وزش باد شدید تا خیلی شدید همچنین بارش باران و رگبار و رعد و برق در مناطق شمالی استان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد آورده است: از بعد از ظهر پنج شنبه (۱۵ مرداد) تا شنبه (۱۷ مرداد) در نوار مرزی، جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید، در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش موقت دید و کیفیت هوا در نیمه جنوبی و غربی و تا حدی در مرکز استان، امکان انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار به ویژه در نوار مرزی جنوبی و غربی استان می‌توان اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی استان تهران در این شرایط احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها و داربست‌ها و اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی و محافظت از تاسیسات حساس به گرد و خاک در مناطق متاثر از گرد و خاک را توصیه می‌کند.

اداره کل هواشناسی استان تهران همچنین در توصیف سامانه دوم از فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب خبر داد.

از ظهر پنج شنبه (۱۵ مرداد) تا شنبه (۱۷ مرداد) در بعضی ساعت‌ها مه، بارش باران، گاهی وزش باد شدید موقتی و رگبار و رعد و برق، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها مه آلودگی، در بعضی ساعات بارش باران، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی و رعد و برق، احتمال بارش تگرگ و صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

منطقه اثر این مخاطره مناطق شمالی استان تهران به‌ویژه شمال فیروزکوه، دماوند، میگون، آبعلی، پردیس، لواسان و شمیرانات است.

در این شرایط جوی لغزندگی خیابان‌ها و جاده‌ها به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها، بعضی ساعت‌ها مه و کاهش شعاع دید، امکان آبگرفتگی موقت بعضی معابر و جاری شدن روان‌آب به‌ویژه در مناطق شمالی دامنه‌ها و ارتفاعات، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، احتمال رخداد صاعقه و بارش تگرگ به‌ویژه در مناطق شمالی دامنه‌ها و ارتفاعات، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی، بارش پراکنده با احتمال رعد و برق در پاره‌ای نواحی مرکزی و شرقی دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران در این شرایط احتیاط در سفر‌ها به‌ویژه در نواحی کوهستانی، عدم تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل ها، احتیاط در جابجایی عشایر یا چرای دام در نواحی کوهستانی، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و ترجیحا پرهیز از صعود به قله‌ها، احتیاط در فعالیت بهره برداران عرصه‌های منابع طبیعی به دلیل خطر صاعقه و بارش تگرگ به ویژه در مناطق شمالی دامنه‌ها و ارتفاعات، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط در انجام امور عمرانی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی را توصیه می‌کند.